Северный флот завезет в Арктику продукты для своих подразделений

Северный флот начал навигационный завоз продуктов для предстоящего зимнего периода своих подразделений, дислоцированных в труднодоступных районах Крайнего Севера.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, туда уже доставили более 17,3 тысячи тонн грузов. План завоза, с учетом материальных средств уже отгруженных на суда, выполнили на 58,5 процента.

Зимовочные запасы в Арктику доставляют несколько отрядов судов обеспечения Северного флота. Это и морские буксиры, и буксирные катера, и килекторные суда, а также транспорт поставщика горюче-смазочных материалов.

Всего же в районы Крайнего Севера доставят около 37 тысяч тонн различных грузов. В 48 труднодоступных пунктах расположены более 60 подразделений и частей Северного флота и министерства обороны России.