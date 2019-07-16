Шеф-повара модных ресторанов предложили мурманчанам блюда из ягеля

Подведены первые итоги работы гастрономической площадки и Международная лаборатории арктической кухни "Вкус Арктики" V Арктического фестиваля "Териберка", который проходил с 13 по 14 июля в селе Териберке Мурманской области. Эту площадку организовали участники проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России". Кроме них, участниками площадки стали именитые российские и скандинавские шеф-повара, которые прямо на глазах у зрителей разрабатывали авторские варианты приготовления блюд из местных продуктов.

Оригинальных арктических кушаний получилось немало. Например, шеф-повар одного из шведских ресторанов Ховард Санти представил свое блюдо "Forest to Water" ("От тундры до моря"), которое приготовлено из сома, лука, картофеля, красных ягод и ягеля с заварным кремом. Бренд-шеф ресторанного холдинга Мурманской области Светлана Козейко придумала рецепт из зубатки пестрой с хрустящей полбой на луковом мармеладе с вареньем из морошки и устричной травы с берега Баренцева моря.

А владелец калининградского ресторана, победитель конкурса "European Street Food Awards 2017" Александр Быков представил свое произведение - филе семги и кумжи засоленное с ягодами можжевельника и листом смородины, подаваемое с мочеными ягодами клюквами и брусники и цветами устричной травы.

Не обошлось и без коллективного творчества. Александр быков вместе с поварами Андреем Колодяжным и Антоном Ковальковым разработали и подготовили к дегустации блюдо "Тар-тар из сердца оленя с соусом из водяники и черники", которое подали на цельном сердце оленя с цветками сурепки и карамелизированным ягелем (лишайником, который служит основным кормом для северных оленей Кольского полуострова)

По результатам работы Международной лаборатории местные рестораторы и гостиничные комплексы интегрируют в свои постоянные меню региональной кухни некоторые разработанные шефами блюда.

- Сегодня в федеральном проекте - более 100 человек шеф-поваров, сушефов, производителей и собственников бизнеса в сфере гостеприимства России, - рассказала координатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. - Нельзя развить туризм в стране, где люди не заточены на прием гостя и не осознают ценности продукта, который едят каждый день. Всё, что мы здесь увидели и показали всей стране, является экзотикой для тех людей и потенциальных туристов, у кого нет полярного дня и северного сияния, нет холодного моря и его чудесных свежих даров.

"Гастрокарта" даёт всем участникам проекта хорошие возможности. Участники проекта вывозят специалистов по кулинарии за пределы их регионов, отмечают лучшие меню на Google-картах. Благодаря этому туристы, планируя свое путешествие, смогут заранее знать, какие оригинальные блюда они смогут попробовать во время отдыха.

По словам Екатерины Шаповаловой, работа международной лаборатории продолжится. Вскоре "Гастрономическая карта России" представит меню арктической кухни с названиями и полной концепцией.