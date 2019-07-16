Специалистам здравоохранения будут помогать волонтеры-медики

Комитет по здравоохранению Ленинградской области подписал соглашение о сотрудничестве с Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики".

Активисты строят планы по реализации новых проектов, но и от уже существующих отказываться не собираются.

Как пояснили корреспонденту "РГ" участники движения, чаще всего их деятельность в качестве волонтеров - культурно-просветительская. Они - популяризаторы здорового образа жизни, добровольного донорства, мер профилактики.

- Недавно мы учили детей в детском саду мыть руки, - рассказала волонтер Диана Иванова из города Кириши. - Разыграли перед ними сказку о девочке, которая не любила воду и мыло. А потом ей приснились очень страшные микробы, и героиня побежала мыть руки прямо с утра, только проснувшись. Иллюстрации к сказке специально для этой акции нарисовала одна из наших участниц, а потом мы вместе с ребятами сделали плакат - как выглядят чистые и грязные руки.

Конечно, рассуждает Диана, мыть руки малышей учат и дома, и воспитатели. Но в такой легкой, игровой форме все запоминается быстрее. А у тех, кто проводит с детьми целый рабочий день, для подготовки таких мероприятий может просто не хватать времени. Им на помощь приходят волонтеры.

В дни, когда проводятся массовые акции по поддержке донорства крови, волонтеры-медики и сами в них участвуют, и помогают пришедшим сдать кровь. Успокаивают тех, кто волнуется, могут проконтролировать состояние человека, если ему стало плохо при виде крови - такое не редкость. Сама Диана сдает кровь два раза в год, последний был как раз в июле, но хочет довести свой личный показатель до четырех раз в год - это максимум, который разрешен для девушек.

Девушка имеет среднее профессиональное медицинское образование, закончила отделение Тихвинского медицинского колледжа в родных Киришах по специальности "акушерское дело". Но работать по профилю она пока не планирует, говорит, что медицину выбрала под давлением родителей, а вообще хочет получить специальность кондитера. Но и работу в "Волонтерах-медиках" бросать не собирается и не исключает, что вернется к медицине лет через 10-15. Ведь ей всего 19.

Стороны обязуются сотрудничать в помощи персоналу медицинских организаций, в работе с пациентами, в организации санитарно-профилактического просвещения

Кстати, большинство волонтеров этого движения местом работы или образованием связаны с медициной. Численность организации непостоянна, например, в их группе "ВКонтакте" 390 человек, но некоторые признались, что пока не волонтерят, а только интересуются. Или их добровольческая деятельность связана с другими сферами, а здесь они следят за успехами друзей. Большинство - девушки, но зато юноши, как правило, более целеустремленны. Вот Максим Зотеев уже задумывается о том, что он мог бы сделать карьеру в волонтерском движении.

- У меня все произошло очень быстро, - говорит он. - Я живу во Всеволожске, где еще год назад волонтеров совсем не было, не то что волонтеров-медиков. О том, что такая организация существует, нам рассказала преподаватель колледжа, где я сейчас учусь на четвертом курсе. А тогда, на втором, мы даже представления не имели, чем будем заниматься.

Вместе с Максимом к "Волонтерам-медикам" пришли пять его однокурсниц. Сейчас эти шесть человек - костяк команды, а Зотеев - ее лидер. В прошлом году он принял участие в региональном конкурсе на лучшего волонтера-медика и стал победителем. А потом получил назначение на позицию регионального координатора направления "Санитарно-профилактическое просвещения населения Ленинградской области". Что касается будущего, то Максим видит себя и в профессии, и в волонтерстве.

- Чтобы стать хорошим врачом, стоит пройти весь путь с самого начала, - рассуждает он. - Поэтому я поступил в колледж на специальность "Сестринское дело", но планирую получить высшее образование, стать стоматологом-протезистом. Если получится, буду совмещать учебу в вузе с деятельностью в добровольческой организации и с работой медбратом.

20-летий активист подчеркивает, что ему очень нравится заниматься пропагандой здорового образа жизни, проводить просветительские акции в детских лагерях, помогать и подсказывать. Энтузиазм за два года только окреп, и сейчас Максим даже готов перейти с регионального на федеральный уровень.

В соглашении есть пункт о том, что комитет при наличии возможности вправе предоставлять общественному движению меры поддержки

Согласно подписанному соглашению, в будущем стороны обязуются сотрудничать в помощи персоналу медицинских организаций, в работе с пациентами, в организации санитарно-профилактического просвещения жителей области, обучении навыкам оказания первой помощи и содействии в медицинском сопровождении мероприятий. Кроме того, волонтеры готовы помогать в профессиональной ориентации молодежи и шире вовлекать всех жителей региона в волонтерскую деятельность.

- Я считаю, что подписание соглашения с комитетом по здравоохранению Ленинградской области - это новый шаг в нашем большом деле, - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" заместитель регионального координатора организации "Волонтеры-медики" Алексей Коломеец. - У нас есть цели, которых мы можем достичь общими усилиями. Думаю, что с нового учебного года у нас получится начать проект "Встречи с врачами". Чтобы ведущие специалисты здравоохранения смогли поделиться своим опытом, интересными случаями с добровольцами нашего регионального отделения. Надеемся, что комитет нас поддержит.

В соглашении есть пункт о том, что "комитет при наличии соответствующей возможности вправе предоставлять общественному движению меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством, помещения и необходимое оборудование". И хотя оно не устанавливает в отношении сторон каких-либо финансовых обязательств, договоренности, закрепленные на бумаге,- это важно для обеих сторон. Цель соглашения - развитие добровольческой деятельности в здравоохранении области, профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния и повышение медицинской грамотности населения Ленинградской области. Причем соглашение заключено "на неопределенный срок".

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На Форуме социальных инноваций регионов, который прошел в июне с.г., были подписаны соглашения о совместной работе между Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", ФМБА России и органами государственной власти нескольких регионов Российской Федерации в сфере охраны здоровья: Республики Башкортостан, Пермского и Камчатского краев, Оренбургской, Нижегородской, Ленинградской и Воронежской областей.

Движение "Волонтеры-медики" основано в 2013 году активистами проекта "Волонтеры Склифа", в 2016 году оно получило официальный статус всероссийской общественной организации. Сегодня ВОД "Волонтеры-медики" является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Миздрава РФ в стране открыты 84 региональных отделения, объединяющих более 24 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.