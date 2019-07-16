Безработные могут получить единовременную финансовую помощь на создание бизнеса. Сумма поддержки равна 12-кратному размеру максимальной величины пособия по безработице - сегодня это более 70 тысяч рублей. Кроме того, предоставляются средства на подготовку документов.
Чаще всего безработные открывают бизнес в сфере услуг: такси, общепит, ремонт техники и так далее. Помощь на снос ветхих домов в Архангельске предоставили впервые.
- Начинающая предпринимательница сослалась на то, что у нее уже имеется бригада, готовая взяться за дело, - пояснила старший менеджер центра поддержки предпринимательства Светлана Тевлина. - Мы помогли ей составить бизнес-план, который она успешно защитила на комиссии в центре занятости. После регистрации своего дела предпринимательница будет участвовать в городских тендерах на снос объектов.
Расселенные ветхие дома - одна из главных бед Архангельска. Средства на их снос не предусмотрены в программе переселения. За минувшую пятилетку расселены 184 дома, снесен 71, остальные ждут своего часа.
Администрация города нашла способ ликвидации деревянных зданий без затрат для бюджета: подрядчикам предлагают разобрать их за свой счет, а взамен получить доски, которые можно использовать или продать. В итоге сносом ветхого жилья стало интересоваться все больше бизнесменов..