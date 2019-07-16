В столице Поморья начинающая предпринимательница, создающая бригаду для сноса ветхого жилья, получит финансовую поддержку на открытие своего дела. Такое решение приняла комиссия городского центра занятости при участии специалистов агентства регионального развития.

Безработные могут получить единовременную финансовую помощь на создание бизнеса. Сумма поддержки равна 12-кратному размеру максимальной величины пособия по безработице - сегодня это более 70 тысяч рублей. Кроме того, предоставляются средства на подготовку документов.

Чаще всего безработные открывают бизнес в сфере услуг: такси, общепит, ремонт техники и так далее. Помощь на снос ветхих домов в Архангельске предоставили впервые.

- Начинающая предпринимательница сослалась на то, что у нее уже имеется бригада, готовая взяться за дело, - пояснила старший менеджер центра поддержки предпринимательства Светлана Тевлина. - Мы помогли ей составить бизнес-план, который она успешно защитила на комиссии в центре занятости. После регистрации своего дела предпринимательница будет участвовать в городских тендерах на снос объектов.

Расселенные ветхие дома - одна из главных бед Архангельска. Средства на их снос не предусмотрены в программе переселения. За минувшую пятилетку расселены 184 дома, снесен 71, остальные ждут своего часа.

Администрация города нашла способ ликвидации деревянных зданий без затрат для бюджета: подрядчикам предлагают разобрать их за свой счет, а взамен получить доски, которые можно использовать или продать. В итоге сносом ветхого жилья стало интересоваться все больше бизнесменов..