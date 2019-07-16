В центре Петербурга из Maserati украли 3,5 миллиона рублей

В Петербурге полиция начала проверку обстоятельств кражи крупной суммы из автомобиля Maserati. Злоумышленники вынесли из салона 3,5 миллиона рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автомобиль был припаркован на одной из центральных улиц города.

К машине подошли двое мужчин, они открыли дверь автомобиля, достали из салона рюкзак. Внутри и находились деньги. Мужчины быстро скрылись с находкой.

Сейчас их ищут полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.