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16.07.2019 20:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поле вновь с хозяйкой

В Карелии освободили из-под стражи известного фермера
Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 153(7911)
Верховный суд Карелии освободил из-под стражи Ираиду Шалак - известного в регионе фермера, обладателя почетного республиканского звания "Лауреат года - 2018". Правоохранители заподозрили ее в мошенничестве при получении бюджетных денег. Но региональные власти заявили: никаких нарушений не было.

Фермер является участником аграрного кооператива, образованного в 2016 году. 52-летняя женщина выращивает овощи в Олонецком районе и поставляет их на прилавки местных магазинов.

Фото: Светлана Цыганкова
В деревне Большие Горы закрылся единственный магазин

В пресс-службе МВД пояснили, что полицейские выявили факт хищения бюджетных денежных средств при реализации федерального проекта по развитию АПК.?Суть, по мнению правоохранительных органов, вот в чем: в течение последних нескольких лет предприниматель фиктивно зарегистрировала 12 работников своего производства в качестве ИП - глав фермерских хозяйств. Затем они подали заявки на гранты. В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии их признали победителями конкурса и выделили в общей сложности порядка 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерских хозяйств.

Однако полицейские считают, что фермеры никакой деятельности не вели. Против главы фермерского хозяйства возбудили сразу четыре уголовных дела по статье "мошенничество". Петрозаводский городской суд заключил ее под стражу, чтобы Шалак не повлияла на свидетелей.

Но арест фермера вызвал широкий общественный резонанс. Аграрии уже засеяли 47 гектаров картофелем, 14 гектаров капустой, еще 4,5 гектара занято под клубнику и теплицы. Все это необходимо было окучивать, поливать, обрабатывать от вредителей. При этом, как отметила карельский бизнес-омбудсмен Елена Гнетова, документы компании и флеш-карту с электронной подписью правоохранители изъяли при обыске. В результате аграрное предприятие не могло вести полноценной хозяйственной деятельности.

А что думают в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии, где выдавали гранты? В официальном комментарии ведомства говорится: сельскохозяйственный кооператив насчитывает десять членов. В августе 2018 года он получил грант на развитие материально-технической базы в размере 14,3 миллиона рублей. На эти деньги строится овощехранилище объемом три тысячи тонн. Кроме того, фермеры приобрели трактор, часть затрат компенсирует бюджет региона. "Вся необходимая отчетность, подтверждающая целевое использование бюджетных средств, предоставляется в министерство", - заявили в ведомстве.

Приостановка работ в разгар северного лета может привести к потере урожая

Глава республики Артур Парфенчиков направил письмо в МВД Карелии с просьбой обратиться в суд, чтобы изменить меру пресечения Ираиде Шалак.

- Приостановка работ в таком хозяйстве в разгар короткого северного лета может привести к потере урожая картофеля, клубники, невозможности достроить котельную и овощехранилище и в конечном итоге - к неэффективному использованию бюджетных средств, к разорению с таким трудом созданных крестьянского хозяйства и кооператива. Считаю, что применение в отношении предпринимателя мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, позволит сохранить фермерское хозяйство, - заявил глава Карелии.

Апелляцию подал адвокат фермера. Верховный суд Карелии решил: освободить Ираиду Шалак без ограничения свободы. С единственным условием: она должна участвовать во всех необходимых мероприятиях, так как уголовные дела не закрыты..

Экономика АПК Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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