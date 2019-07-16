В Коми три человека погибли при пожаре в частном доме

В Коми следователи начали проверку обстоятельств пожара в поселке Пезмог Кортеросского района. Здесь сгорел частный дом, на пепелище спасатели обнаружили тела трех человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, сообщение пожар тушили несколько часов, с огнем боролись 15 человек, было задействовано шесть единиц техники.

По данным регионального СК, в доме погибли три местных жителя - два мужчины и одна женщина. В ведомстве говорят, что все они накануне вечером употребляли в доме спиртное.

Сейчас тела погибших отправлены на экспертизу, призванную установить причину смерти. Также назначена пожарно-техническая экспертиза, она должна помочь выяснить из-за чего загорелся дом. Кроме того, следователи опрашивают соседей и свидетелей случившегося.