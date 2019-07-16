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16.07.2019 21:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге может появиться "арктический" кластер

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Власти Петербурга и Минпромторг рассматривают возможность создания в Северной столице кластера телекоммуникационного снабжения арктических регионов.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Северный флот завезет в Арктику продукты для своих подразделений

Как сообщает комитет по делам Арктики Смольного, сейчас принято решение о выработке "дорожной карты", где будут прописаны все необходимые процедуры по созданию кластера. Кроме того, расположенные в Петербурге научные и образовательные учреждения, а также высокотехнологичные предприятия, деятельность которых связана с телекоммуникациями, представят свои предложения по своему участию в реализации госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны.

Интерес Петербурга к созданию кластера объясняется тем, что в Северной столице сосредоточено значительное количество учреждений, интегрированных в вопросы развития Арктики. Кроме того, Петербург занимает лидирующие позиции по развитию сферы телекоммуникаций. Плюс ко всему, Город на Неве имеет большой и позитивный опыт по созданию кластеров в самых разных областях науки и промышленности.

Объединение накопленного в городе потенциала на базе кластера может дать синергетический эффект и позволит создать эффективные технологии телекоммуникационного снабжения в условиях Крайнего Севера.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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