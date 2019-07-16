В Петербурге может появиться "арктический" кластер

Власти Петербурга и Минпромторг рассматривают возможность создания в Северной столице кластера телекоммуникационного снабжения арктических регионов.

Как сообщает комитет по делам Арктики Смольного, сейчас принято решение о выработке "дорожной карты", где будут прописаны все необходимые процедуры по созданию кластера. Кроме того, расположенные в Петербурге научные и образовательные учреждения, а также высокотехнологичные предприятия, деятельность которых связана с телекоммуникациями, представят свои предложения по своему участию в реализации госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны.

Интерес Петербурга к созданию кластера объясняется тем, что в Северной столице сосредоточено значительное количество учреждений, интегрированных в вопросы развития Арктики. Кроме того, Петербург занимает лидирующие позиции по развитию сферы телекоммуникаций. Плюс ко всему, Город на Неве имеет большой и позитивный опыт по созданию кластеров в самых разных областях науки и промышленности.

Объединение накопленного в городе потенциала на базе кластера может дать синергетический эффект и позволит создать эффективные технологии телекоммуникационного снабжения в условиях Крайнего Севера.