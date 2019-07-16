В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар

В Петербурге сотрудники пожарных подразделений тушат пожар в цехе Балтийского завода, сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

По данным ведомства, горит газ в ацетиленовом баллоне. Всего в спайке 16 таких баллонов.

Пожарные подразделения прибыли на место происшествия через десять минут после вызова. Сейчас возгорание локализовано, в региональном управлении МЧС с уверенностью отмечают, что погибших и пострадавших нет.

На месте работают 32 сотрудника пожарных подразделений, задействовано шесть единиц техники.