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16.07.2019 11:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге на реке Новой спасли выводок утят

Текст: Евгения Цинклер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На реке Новой (Кировский район Санкт-Петербурга) попал в беду выводок утят - птенцы оказались в шахтном водосбросе. Об этом в комитете по природопользованию узнали от экологов-общественников.

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Активистка, позвонившая в комитет рассказала, что вокруг гидротехнического сооружения на реке Новой плавает утка и громко крякает. Малыши, оказавшиеся в западне, пищат в ответ, но сами выбраться не могут.

На помощь утятам пришли сотрудникам "Ленводхоза" - предприятия, занимающегося безопасности гидротехнических сооружений Петербурга. Они быстро приехали на место и достали всех утят из шахты. Птенцов выпустили в реку к маме-утке.

Как объяснили в комитете по природопользованию, шахта водосбора огорожена сеткой, но судя по всему, ее ячейки были достаточно крупными, чтобы через них мог пробраться утенок. После происшествия сетку заменили на мелкоячеистую.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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