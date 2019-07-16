В Петербурге на реке Новой спасли выводок утят

На реке Новой (Кировский район Санкт-Петербурга) попал в беду выводок утят - птенцы оказались в шахтном водосбросе. Об этом в комитете по природопользованию узнали от экологов-общественников.

Активистка, позвонившая в комитет рассказала, что вокруг гидротехнического сооружения на реке Новой плавает утка и громко крякает. Малыши, оказавшиеся в западне, пищат в ответ, но сами выбраться не могут.

На помощь утятам пришли сотрудникам "Ленводхоза" - предприятия, занимающегося безопасности гидротехнических сооружений Петербурга. Они быстро приехали на место и достали всех утят из шахты. Птенцов выпустили в реку к маме-утке.

Как объяснили в комитете по природопользованию, шахта водосбора огорожена сеткой, но судя по всему, ее ячейки были достаточно крупными, чтобы через них мог пробраться утенок. После происшествия сетку заменили на мелкоячеистую.