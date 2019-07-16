В Петербурге появился сервис для борьбы с лжекоммунальщиками

В Санкт-Петербурге появился новый барьер для мошенников в сфере ЖКХ. Теперь каждый горожанин, в дверь которого позвонил человек, представившийся работником, например, "Водоканала" или "Петроэлекросбыта", может узнать, не мошенник ли пытается попасть к нему в квартиру под видом коммунальщика. Для этого достаточно позвонить по телефону 004 или 576-40-04 и сообщить, что у вас под дверью стоит сотрудник той или иной службы.

Диспетчер переведет звонок на "горячую линию" соответствующей организации, где точно разъяснят: ведутся ли в вашем доме какие-либо работы, направлены ли туда сотрудники предприятия, что именно они собираются проверить или отремонтировать и нужно ли пускать их в квартиру. Да и вообще, работает ли человек с таким именем в компании.

Идея отнюдь не праздная. Не секрет, что под видом коммунальщиков в квартиры часто пытаются проникнуть недобросовестные предприниматели, аферисты, мошенники и просто грабители. Скандалы на эту тему вспыхивают то и дело. Например, недавно в Петербурге (впрочем, и в других городах тоже) массово орудовали продавцы газоанализаторов. Молодые люди в спецовках представлялись сотрудниками газовых служб, с умным видом ходили вокруг кухонных плит, а потом убеждали людей в необходимости купить газоанализатор. Порой проявляли недюжинную артистичность: звонили начальству, выбивали скидку и в результате продавали наивным людям приборчик стоимостью несколько сотен рублей - тысяч этак за десять. Примерно по такой же схеме действовали продавцы неоправданно дорогих фильтров для воды. Примеров можно привести много. Пенсионеры нередко шли на поводу, а когда понимали, что отдали деньги проходимцам, найти концы было уже невозможно.

Сотрудники настоящих коммунальных служб не уставали напоминать: настоящий коммунальщик должен быть в форме своей организации, он обязан предъявить удостоверение. Но это мало помогало: вряд ли все пожилые люди хорошо представляют себе, как должна выглядеть "корочка" сотрудника "ПетербургГаза", и, скорее всего, не насторожатся, если в ней будет написано какое-то похожее слово - допустим, "ПетербургГазБезопасность".

Объединившись в борьбе с лжекоммунальщиками, комитет по энергетике и инженерному обеспечению, крупнейшие ресурсоснабжающие организации и Городской мониторинговый центр создали централизованный сервис, который поможет отличить настоящего сотрудника коммунальных служб от фальшивых. К нему подключены крупнейшие городские ресурсоснабжающие предприятия и организации. Диспетчеры готовы отвечать на звонки круглосуточно и без выходных.

Осталось донести эту информацию до всех петербуржцев, в особенности одиноких стариков. Некоторые управляющие компании уже начали размещать в парадных листовки с важными телефонными номерами.