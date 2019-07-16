В Петербурге свидетельства о рождении будут выдавать в роддомах

В Санкт-Петербурге планируют запустить пилотный проект - выдачу свидетельств о рождении детей прямо в родильных домах, сообщили "РГ" в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

В частности, комитету по здравоохранению совместно с комитетом ЗАГСа поручено рассмотреть возможность такого пилотного проекта в родильном доме № 10 и родильном доме № 18. Инициатива необходима с целью повышения доступности государственных услуг для молодых родителей.

Подобная практика уже опробована в ряде регионов России, в частности, в Москве. В Санкт-Петербурге государственная регистрация рождения осуществляется только в органах ЗАГСа. Правда, жители некоторых районов города (например, Пушкинского, Центрального, Фрунзенского и Приморского) могут зарегистрировать рождение ребенка, воспользовавшись услугами многофункционального центра. Но все равно на это потребуется не менее трех рабочих дней.

А районные ЗАГСы не всегда расположены в пешей доступности, что создает трудности для родителей. Между тем, по закону уже через несколько недель после рождения ребенок не сможет получать медуслуги по полису мамы: нужно оформлять его личный полис, что без свидетельства о рождении сделать невозможно.

По мнению инициаторов нововведения, выдача свидетельств о рождении прямо в роддомах значительно облегчит процедуру получения новорожденными гражданами их первого документа.