В Поморье добыли уникальный лимонный алмаз

На месторождении имени В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области добыли уникальный крупный алмаз редкого лимонного оттенка.

Как сообщила пресс-служба регионального минприроды, специалисты дают находке очень высокую оценку. Это алмаз массой 47,61 карата, ювелирного качества, правильной формы и безупречной чистоты, без каких-либо изъянов. Но главной его особенностью называют насыщенный лимонный оттенок, который очень редко встречается на алмазных месторождениях.

Алмазодобытчики отмечают, что эксклюзивный кристалл родом из Поморья может заинтересовать крупнейшие ювелирные дома мира.

Месторождение имени В. Гриба занимает четвертое место по алмазным запасам в России и седьмое - среди всех стран.