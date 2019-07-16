В Поморье могут запретить добычу древесины для муниципальных нужд

Депутаты Поморья приняли в первом чтении законопроект об отмене исключительных случаев заготовки древесины для государственных и муниципальных нужд. В свое время в регионе ввели эти нормы для поддержки местных властей. При необходимости муниципалитет мог направить лес на строительство и ремонт домов, мостов, поддержку малого бизнеса и другие дела, связанные с развитием территории. Но прокуратура стала выявлять многочисленные инциденты, когда ценный ресурс использовали не по назначению, а то и вовсе отправляли за пределы региона.

В итоге список получателей муниципального лесфонда сократили до теплоснабжающих организаций и сельхозпроизводителей. Однако нарушения не исчезли. Теперь же предлагается не делать исключений вообще никому. Авторы этой инициативы, одним из которых стала областная прокуратура, ссылаются на изменения в федеральном законодательстве.

- Изменилась система проведения аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, - поясняет старший помощник прокурора области Светлана Пугачева. - Теперь они проводятся в электронном виде, в связи с чем значительно расширился круг потенциальных участников. В их числе на эту площадку приходят представители других регионов. В результате победителями аукциона на право заключения договора в интересах конкретного муниципального образования порой становятся организации и предприниматели, которые совсем не заинтересованы в поддержке наших муниципалитетов и сельхозпроизводителей. Победитель, как собственник, вправе распорядиться древесиной по своему усмотрению, продав ее третьим лицам.

Проверки показали, что более 80 процентов древесины, полученной в регионе по результатам аукционов, заготовитель использует на собственные, а не муниципальные нужды. А в некоторых районах - все 100 процентов. Обязать заготовителя отдать лес конкретному лицу невозможно: типовой договор купли-продажи не предусматривает таких условий.

Кроме того, право победителя аукциона устанавливать свою цену не способствует ее снижению для теплоснабжающих организаций и сельхозпроизводителей. А именно эту цель преследовали при введении исключительных случаев заготовки древесины.

Более 80 процентов древесины, разыгранной на аукционах, заготовители использовали на собственные, а не на муниципальные нужды

Другой целью была поддержка малого и среднего бизнеса, который получал свои кубометры и продавал их на благое дело по разумной цене. Но в этой части федеральное законодательство также изменилось, предоставив другие возможности помощи "малышам".

- В Лесной кодекс РФ внесены дополнения, которые предусматривают возможность заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства, - продолжает Светлана Пугачева.

Заместитель председателя Архангельского облсобрания Александр Дятлов считает, что механизм поддержки муниципальных образований лесом устарел и потерял смысл.

- Его ввели в то время, когда в бюджете региона не было средств, поэтому муниципалитеты решили поддержать лесосекой: пусть они договариваются с бизнесменами, которые выигрывают аукционы, и с помощью этой древесины решают свои проблемы. Но если раньше было понятно, с кем главе муниципального образования вести переговоры о предоставлении лесфонда, то сегодня древесина уходит непонятно кому. С изменением законодательства в этих нормах отпала необходимость. На электронные площадки могут прийти крупные предприятия из других регионов. Если мы не отменим исключительные случаи заготовки древесины, наш малый и средний бизнес останется вообще без лесфонда, а муниципалитеты - без дров, - отмечает Александр Дятлов.

Есть и такой нюанс: заготовители муниципального леса в основном выбирают "удобные" участки вдоль дорог, а вглубь не идут. В итоге 60 процентов этого лесфонда остается неиспользованным. В то же время у области есть по нему задолженность перед крупными предприятиями ЛПК, которые участвуют в инвестиционных проектах. При этом и "малышей" без леса оставлять нельзя.

Законопроект сразу стал резонансным. На главное богатство области претендуют не только лесной бизнес всех масштабов, но и фермерские хозяйства.

В доступе к полезному ресурсу, который находится буквально за околицей, особенно заинтересованы местные власти. Несколько районов области выразили несогласие с законопроектом. В частности, администрация Вилегодского района высказала опасения, что новшества поставят под угрозу отопительный сезон. Плесецкие депутаты переживают по поводу выведения леса из зоны краткосрочного лесопользования в случае принятия закона.

Предполагается, что муниципальный лесфонд распределят между крупным, средним и малым бизнесом. Заготовители возьмут на себя обязательства обеспечить местных жителей дровами. Чтобы никто не пострадал, до второго чтения в каждом районе области пройдут переговоры всех сторон. Результатом должны стать соглашения, в которых будет четко прописано, кто, что и кому должен. К законопроекту вернутся только после снятия всех вопросов.

- Нам необходимо сохранить в каждом муниципальном образовании малый и средний лесной бизнес, поскольку он несет социальную нагрузку, создает рабочие места, - рассуждает экс глава Вельского района Виктор Шерягин. - Для этого надо обеспечить его расчетной лесосекой. Часть муниципального лесфонда, который освободится в случае отмены исключительных случаев, должна быть предоставлена в краткосрочную и долгосрочную аренду малому и среднему бизнесу. Только в этом случае можно будет поддержать законопроект во втором чтении. .

P.S.

Муниципальный лесфонд сегодня остается всего в девяти регионах РФ. При этом у соседей по СЗФО - на Вологодчине, в Коми - село поддерживают не лесом, а деньгами.