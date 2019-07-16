В Вологодской области расширили программу льготного кредитования

Программы, помогающие семьям приобрести жилье, существуют во многих регионах России, но в Вологодской области их условия максимально демократичны. Сейчас здесь расширили список участников и условия льготной ипотечной программы. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что регион обладает для этого достаточными ресурсами.

Напомним, изначально программа была адресована семьям со вторыми и последующими детьми, родившимися с 1 января 2019 года. Ставку сделали на вторичное жилье: как объяснили власти, первичный рынок менее привлекателен для семей с небольшим доходом в силу высокой стоимости. Однако теперь в программе смогут участвовать и те, у кого родился первенец. Причем подать заявку смогут родители, чей ребенок появился на свет с 1 января 2018 года.

- Я предложил региональному правительству предоставить льготу и для семей с первенцами. Кроме того, расширить категорию участников льготной ипотечной программы за счет тех, кто покупает не только вторичное жилье, но и новостройки. Эти поправки в региональную программу льготного кредитования были одобрены правительством области и вступят в силу с 1 августа, - заявил губернатор.

Льготная ипотека предоставляется на покупку квартиры на вторичном рынке на весь период кредитования, а также на перекредитование ранее приобретенного вторичного жилфонда. Региональный бюджет взял на себя обязательства компенсации трех процентов от установленных ставок. Таким образом, на сегодняшний день льготный размер ипотечного займа составляет для вологжан от 6,5 до 8 процентов в зависимости от первоначального взноса.

Кроме того, Олег Кувшинников предложил рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки на покупку квартиры молодым и многодетным семьям вне зависимости от даты рождения детей.

Льготный размер ипотечного займа составляет для вологжан от 6,5 до 8 процентов в зависимости от первоначального взноса

Льготная ипотека - второй проект с начала этого года, принятый вологодскими властями для поддержки многодетных семей. С января здесь заработала программа "Земельный сертификат". Она предоставляет многодетным семьям право выбора: получить в безвозмездное пользование земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или денежную компенсацию - 223 400 рублей. Многие выбирают второй вариант, вкладывая деньги в том числе в покупку квартиры. Власти рассчитывают, что принимаемые меры благоприятно скажутся на демографической ситуации в регионе.