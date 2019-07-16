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16.07.2019 20:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По-французски не хотели

В Петрозаводске жители через суд заставили ремонтников восстановить снесенные балконы
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
В Петрозаводске завершился суд жителей одного из домов с организацией, проводившей в нем капитальный ремонт. Не получив согласия владельцев квартир, ремонтники уничтожили стационарные балконы и вместо них смонтировали французские. Жильцы дома не согласились. И дело выиграли.

Эта история началась два года назад. Трехэтажный дом N 56 по проспекту Александра Невского попал под программу капитального ремонта. Перед тем как начать строительные операции, владельцам квартир показали список работ, которые предстояло выполнить. Это ремонт подвала, покраска фасада и снос балконов, которые имелись только на третьем этаже.

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Жители с объемом предполагаемых ремонтных работ согласились, попросили еще и утеплить фасады и настояли на том, чтобы балконы оставили и отремонтировали. Это было им обещано, и на том согласования завершились.

Однако получилось все совсем по-другому. Естественно, стали разбираться - как и почему. Выяснилось, что фирме-подрядчику выдали документы, в которых предложений жильцов не было. Сотрудники Фонда капитального ремонта Карелии ответили, что старые балконы были признаны подрядной организацией неремонтопригодными. И поскольку они не являлись общедомовой собственностью, их посчитали опасными и удалили.

Жители, не найдя понимая у ремонтников, обратились в суд. И потратили на это два года. В итоге суд вернул дому прежние балконы. И их уже начали восстанавливать.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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