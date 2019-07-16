Астраханский водитель сбил две семьи на обочине

В астраханском селе Зубовка на улице Совхозной водитель автомобиля "Ока" наехал на шедших справа по обочине пешеходов и скрылся, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. В результате ДТП пострадали две семьи. Так, женщина 1991 года рождения и ее годовалая дочь, находившаяся в детской коляске, получили сотрясение головного мозга и ушибы. Аналогичные травмы диагностированы у шестилетнего мальчика из другого семейства. А его трехлетний брат, также сидевший в коляске, получил ушиб коленного сустава. Пострадавших доставили в больницу.

В течение часа автоинспекторы установили личность нарушителя и задержали его, когда тот вернулся домой. Гражданин 1976 года рождения отказался от прохождения медицинского освидетельствования, хотя у него были явные признаки опьянения. По словам задержанного, он специально выключил фары, чтобы полицейские не заметили его. В темноте он сам не разглядел пешеходов на неосвещенном участке дороги.

Автомобилиста привлекли к ответственности за отказ пройти медосвидетельствование и оставление места ДТП. Полиция проводит административное расследование.