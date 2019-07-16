Грузовик с реквизитом Киркорова попал в аварию в Ростовской области

Грузовой автомобиль, перевозивший оборудование для концерта популярного певца Филиппа Киркорова, попал в кювет на дороге в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Авария произошла в половине шестого утра по московскому времени 16 июля на трассе Волгодонск - Ольгинская в районе хутора Лагутники. Машина направлялась в Феодосию.

Сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали фуру обратно на трассу.

В ДТП никто не пострадал. Автомобиль уже продолжил свой путь в Крым. Все запланированные выступления Киркорова состоятся.