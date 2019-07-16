Уборочная страда на Дону в самом разгаре. Уже собрано порядка 8 миллионов тонн зерновых, и селяне рассчитывают, что намолот будет не хуже прошлогоднего. Изрядную долю в донской каравай вносит СЗАО "СКВО", предприятие, являющееся на юге России одним из лидеров в производстве зерна, молока и мяса.

От стенгазеты к Instagram

Не каждое предприятие на Дону может похвастать историей, а вот жители хутора Путь Правды Зерноградского района чтут и гордятся родословной своего хозяйства. Причем в духе времени завели аккаунты в социальных сетях, где и ведут летопись славных дел своего предприятия.

Началось все 17 мая 1920 года, когда 16 крестьянских семей решили сообща вести хозяйство и объединились в коммуну "Путь правды". Все коллективное хозяйство тогда состояло из шести коров, 40 овец, 16 волов и лошадей. Через пять лет коммунары приобрели первый трактор, а вскоре переключились на разведение верховых лошадей для Красной Армии. Поэтому колхоз переименовали в Реввоенсовет Северо-Кавказского военного округа, а чуть позже в Военсовет СКВО. К началу Великой Отечественной войны в колхозе работали мельница, маслобойня, крупорушка, механическая, столярно-плотницкая, кузнечная, пошивочная, шорная мастерские и три паровые молотилки. Имелось восемь конюшен, четыре овчарни, два коровника и два телятника. В 1959 году в состав предприятия вошел колхоз имени Кирова с населенными пунктами Краснюков, Красная Звезда и Голубовка.

Без особых взлетов и падений сельхозпредприятие дожило до начала перестройки. 1989 год для хозяйства стал судьбоносным. Предприятие, которое возглавил главный инженер-энергетик хозяйства Владимир Касьяненко, словно получило второе дыхание.

"Владимир Михайлович - человек рыночной формации. Он умеет работать с деньгами, в своих действиях смел и решителен. В работе придерживается стиля жесткого, требовательного руководителя. Бывает иногда и крут. Но он авторитет для всех: и для рядовых акционеров, и для руководителей среднего звена, и для главных специалистов", - написали в монографии историки-краеведы Виктор Зайдинер и Сталина Ковынева в 2000 году.

Новый председатель строил работу колхоза исходя из реалий новых экономических отношений. Не боялся принимать новаторские решения, но и никогда не рубил с плеча. Его любимое выражение "Поспешай медленно" сейчас написано на стене современного офисного здания предприятия.

Жизнь в предприятии запульсировала с новой силой, подпитываемая трудолюбием и неуемной энергией главы хозяйства, его стратегическим видением и умением принимать правильные тактические решения. По инициативе председателя в хозяйстве была внедрена научно-обоснованная система земледелия, интенсивные энерго- и трудосберегающие технологии производства сельскохозяйственной продукции. Построены современные пекарня, склад химических удобрений и два элеватора. Последние позволили сэкономить на хранении зерна и обеспечили хозяйству независимость от перекупщиков. Одним из первых на Дону Владимир Касьяненко приобрел сельхозтехнику фирмы Case. Больше 15 лет назад построил одну из первых в России ферму с оборудованием шведской компании DeLaval на 1500 коров голштинской породы.

Отличница и просто красавица

К сожалению, в 2015 году Владимир Михайлович ушел из жизни, но его дело продолжила дочь Анна Касьяненко. Несмотря на то что ей было тогда всего 24 года, девушка уверенно повела предприятие тем же курсом, что и ее отец.

Анна унаследовала от отца целеустремленность и решительность. В 15 лет она окончила школу и экзамены сдала экстерном. Для поступления выбрала экономический факультет Южного федерального университета. Учебу сочетала с работой экономистом в группе компаний "Бизон" и "Юг Руси". При этом девушка окончила университет с красным дипломом по специальности "Мировая экономика" и продолжает заниматься образованием: учится в аспирантуре.На собрании акционеров в октябре 2015 года работники единогласно утвердили ее кандидатуру на пост генерального директора хозяйства.

"В основе нашего успеха лежат базисы, которые заложил Владимир Михайлович. Память о нем живет в каждой производственной частичке, в сердцах сотрудников и жителей Зерноградского района", - написала у себя на страничке в соцсети Анна Касьяненко.

Она также вспоминает, как тяжело было первое время.

- Нужно было вникнуть в ускоренном режиме во все аспекты крупного предприятия, работающего по нескольким направлениям. Плюс ощущение огромной ответственности перед сотрудниками. Они доверили мне руководство предприятием, в которое они вкладывают все силы и душу. У меня не было даже мысли, что я могу их подвести. Нужно было просто работать, невзирая на трудности. Но все же самое сложное, чтобы люди в тебя поверили. Поверили в то, что дело папы живет, - говорит Анна Касьяненко.

При этом Анна не только руководитель огромного хозяйства, но и любящая жена и мать трехгодовалого малыша, которого в честь дедушки назвали Владимиром.

Диверсификация производства

Сегодня Анна Касьяненко - один из самых молодых руководителей сельхозпредприятий в Ростовской области. Поучиться к ней успешно вести хозяйство приезжают коллеги даже из других регионов. Основные виды деятельности СЗАО "СКВО" - выращивание пшеницы, ячменя, гороха, кукурузы и подсолнечника, а также разведение свиней и содержание молочного стада КРС.

Для растениеводства используется около 16 тысяч гектаров пашни. Хозяйство, кстати, поддерживает элитное семеноводство, используя посевной материал как собственной заготовки, так и элитные сорта пшеницы сторонних производителей. Ежегодно здесь производят более 40 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, более семи тысяч тонн технических культур. Благодаря мощной современной технике предприятие проводит уборку в рекордные сроки, сохраняя свои позиции по валовому сбору и урожайности. К примеру, в 2015 году валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых культур превысил 48 тысяч тонн при средней урожайности 53,1 центнера с гектара, при этом средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур по Зерноградскому району - 42,4 центнера с гектара. По прогнозам на 2019 год валовый сбор ранних зерновых и зернобобовых достигнет 46,6 тысячи тонн. Предприятие является крупнейшим экспортером сельхозпродукции в России. Практически вся выращиваемая озимая пшеница, не считая зерна для собственных нужд, отгружается на экспорт в Европу, Турцию и Египет либо реализуется крупным компаниям-экспортерам.

Большое внимание в хозяйстве уделяют модернизации производства. Сумма вложенных инвестиций составила около 1,5 миллиарда рублей. В частности, за последние четыре года парк сельхозтехники увеличен на 121 единицу, приумножено племенное поголовье КРС и свиней, модернизированы производственные мощности, установлено современное оборудование.

Изменения коснулись лаборатории и складских мощностей: закуплены новые анализаторы зерна, полностью переоборудованы два элеватора. При этом предприятие является абсолютно автономным в финансовом плане. Сохраняя традиции, заложенные еще в начале трудового пути хозяйства, коллектив старается работать, используя собственные силы и средства, не испытывая потребности в привлечении сторонних инвесторов.

Параллельно реализуют стратегические проекты в сфере животноводства. С 2015 года поголовье молочного направления выросло вдвое, до 2510 животных, причем дойное стадо увеличилось втрое, до 1281 коровы. Это позволило хозяйству увеличить надои молока до 35 тонн в сутки в настоящее время против 11 тонн четырьмя годами ранее. Успехи предприятия отмечены Минсельхозом России. Сейчас в хозяйстве идет работа над повышением таких качественных показателей молока, как жирность, питательность, органолептические свойства. А в планах - проведение модернизации молочного комплекса до уровня ведущих европейских производителей, включающей в себя реконструкцию корпусов размещения стада, доильного зала и телятников. На полную мощность загружен свинокомплекс: среднегодовое поголовье - 14 798 свиней. В прошлом году специалисты реализовали 20 тысяч свиней, а с начала нынешнего года - более 10 тысяч голов.

Инфографика: Павел Берковский/РГ

Такое разделение фондов экономисты называют диверсификацией производства, и это приносит прекрасные плоды. Это позволило предприятию повысить конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке, выстроить грамотную логистику, свести к минимуму риск и неэффективные затраты.

Благодаря равномерному развитию трех направлений деятельности предприятие круглый год дает работу, жилье и возможность кормить семьи жителям пяти населенных пунктов. В штате хозяйства трудятся около 500 человек. Немало среди них семейных династий.

- Без людей, которые вкладывают частичку себя в наше общее дело, мы бы не достигли того, что имеем сейчас, - считает директор.

Показателем удовлетворенности работников является уровень оплаты труда, который на предприятии с 2015 года стабильно индексируется. Помимо основного заработка селяне получают премии за выполнение важных и ответственных этапов развития хозяйства, сотрудникам выделяется зерно после сбора урожая и даются другие материальные поощрения. Ежегодно на это тратится более трех миллионов рублей. .

Кстати

С 2015 года на озеленение и приведение в порядок территорий на хуторах хозяйства, потрачено более 7,3 миллиона рублей. Предприятие приобрело игровой комплекс за 610 тысяч рублей, который был безвозмездно передан местной школе. Также установлен детский спортивный комплекс стоимостью около двух миллионов рублей на территории поселения.