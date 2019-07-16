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16.07.2019 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не спешите разблокировать

Волгоградцы за день отдали мошенникам 1,5 миллиона рублей
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 153(7911)
Девять жителей Волгоградской области потеряли в общей сложности 1,5 миллиона рублей, сообщив лжебанкирам данные своих банковских карт.

Несмотря на то что правоохранители постоянно советуют гражданам быть более бдительными и не доверять каждому СМС-сообщению или звонку о том, что карты заблокированы, их владельцы регулярно становятся жертвами мошенников. Только за одни сутки девять жителей региона, получив сообщения якобы от сотрудников банка, предоставили им персональные данные своих карт и в итоге потеряли сбережения.

Фото: iStock
В Югре сотрудник банка украл почти миллион рублей на свадьбу

К примеру, 44-летний житель Тракторозаводского района недосчитался 298 тысяч рублей, после того как сообщил фиктивным специалистам службы безопасности одного из банков данные своей карты. Около ста тысяч рублей было списано со счета жительницы Дзержинского района, а пенсионерка из Камышина перевела злоумышленникам 200 тысяч.

Сотрудники полиции еще раз настоятельно рекомендуют всем владельцам карт, получив сообщение "Ваша карта заблокирована в целях безопасности", не впадать в панику и не принимать опрометчивых решений. О том же самом предупреждают и банкиры. Управляющий отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева говорит, что в последнее время лжебанкиры проявляют особую изобретательность и даже подключают виртуальную АТС, формируя клон номера кредитного учреждения, чтобы на экране мобильного он высвечивается как официальный номер банка.

- Чтобы не лишиться средств, нужно уточнить фамилию, имя и отчество сотрудника банка, а также название подразделения. Если он настоятельно требует назвать личные данные и реквизиты карты, следует завершить разговор и перезвонить по официальному номеру банка. При этом нужно вручную набрать номер, а не перезванивать на тот, с которого поступил звонок. Иначе через виртуальную АТС клиент вновь попадет к мошенникам. Дозвонившись по официальному номеру банка, попросите соединить вас с тем сотрудником, данные которого вы узнали. Если у работников банка возникает подозрение, что действует злоумышленник, они приостановят подозрительную операцию на срок до двух суток. За это время можно либо подтвердить действие, либо отменить его. Но принять решение нужно в течение 48 часов, иначе банк автоматически снимет блокировку и операция будет совершена, - советует Леонтьева.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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