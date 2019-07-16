"Краснодар" попал в список лучших клубов Европы

Аналитики одной из ведущих европейских компаний составили список 40 сильнейших команд континента. Сделано это было на основе системы, выставляющей клубам атакующий и оборонительный рейтинги.

Лидером стал чемпион Англии "Манчестер Сити". В тройку также попали мюнхенская "Бавария" и обладатель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль".

Из российских команд в рейтинг попал лишь "Краснодар". Бронзовые призеры прошедшего сезона занимают в нем 36-е место. В этом году "быки" дебютируют в Лиге чемпионов. Для выхода в групповую стадию им нужно пройти два раунда отбора.

Возвращаясь к рейтингу, добавим, что в топ-10 помимо "Манчестер Сити", "Баварии" и "Ливерпуля" также вошли: "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Реал", "Атлетико" (оба - Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Аякс" (Голландия).