Акционерное общество "Региональная корпорация развития" (РКР) подтвердила статус успешно работающей компании в условиях многозадачности, среди которых раскрытие инвестиционного потенциала региона, создание инфраструктурных площадок, привлечение инвесторов, запуск инновационных проектов.

За круглым столом участники дискуссии обсуждали, как правильно "упаковать" инвестпроект, чтобы бизнес заинтересовался им, зашел в Ростовскую область, да здесь и остался. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Об этом на "Деловом завтраке" рассказали представители РКР во главе с генеральным директором Александром Жуковым. Среди гостей редакции - директор Южного IT-парка Евгений Полуянов, специалист Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Ростовской области Наталья Коростиева, главный архитектор Центра компетенций по развитию городской среды Татьяна Костенко и исполнительный директор АО "Авиакомпания "Азимут" Эдуард Теплицкий.

Александр Сергеевич, ваша компания успешно справилась с задачами прошлого года, получив солидную прибыль. Каковы же реперные точки деятельности, благодаря которым компания подтверждает свой статус института развития региона?

Александр Жуков: Действительно, правительством области в лице министерства имущественных и земельных отношений утвержден годовой отчет компании, в котором отражены все направления деятельности компании и основные экономические показатели. Наиболее весомый из них - чистая прибыль, которая составила 35 миллионов рублей. Главной задачей корпорации, конечно, является развитие Ростовской области и ее стратегических отраслей. РКР концентрирует свое внимание на анализе и формировании реестра потенциальных площадок для реализации инвестиционных проектов.

В перечне основных задач прошлого года были обозначены мероприятия по мониторингу ситуации на угольных предприятиях и возможности их восстановления, созданию новых производств для развития промышленного, сельскохозяйственного и инфраструктурного потенциала Ростовской области, по формированию информационно-технологического сообщества на площадке Южного IT- парка и кластерному развитию территории.

Самым первым успешным и приоритетным проектом корпорации было создание Южного IT-парка, призванного консолидировать на своей площадке IT-сообщество Ростовской области, проводить акселерацию стартап-команд, отбор интересных инновационных стартапов и масштабирование их до бизнес-проектов. Задача - получить из идеи готовый, "упакованый" продукт, который можно предложить инвестору.

За это время через Южный IT-парк прошло более тысячи проектов. Мы находимся в первой десятке рейтинга российских акселераторов. Поэтому, считаю, нам удалось создать вполне эффективную структуру поддержки донских инноваторов. Сейчас задача усложнилась: нужно вывести стартапы не только на российский рынок, но и на международный.

Чтобы наш парк был действительно эффективно работающим, мы следим за требованиями времени и постоянно переформатируем его под запросы сегодняшнего дня. К тому же мы расширили сферы деятельности, и сейчас в парке рассматривают не только IT-проекты, но и, к примеру, из сферы АПК. Мы не замыкаемся на Ростовской области, а привлекаем стартаперов из других регионов. Также мы начинаем несколько совершенно новых интересных проектов. Один из них - "Цифровизация бизнеса".

Евгений Владимирович, расскажите подробнее о том, какие проекты проходят сегодня через Южный IT-парк.

Евгений Полуянов: Первый набор резидентов парка мы провели еще в 2015 году. Тогда это было всего 35 стартапов. За четыре месяца акселерации, которую они проходили, выжило девять, то есть они нашли своего покупателя и получили продукт, который можно масштабировать.

Вообще акселерация - это ускорение. Четыре месяца акселерации в нашем парке равны двум годам работы предприятия в обычных условиях. Есть определенные методики, которые помогают еще до разработки услуги или продукта понять, насколько он будет востребован, и позволяет стартапу раскрутиться с нуля. Разработаны они были еще в Кремниевой долине, а затем переложены на российские реалии. Вот их мы используем. За это время у нас прошло уже восемь акселераций. Проводим мы их два раза в год.

Более тысячи проектов прошло к сегодняшнему дню через Южный IT-парк и более 200 стартаперов успешно выпустилось. Отбор в парке довольно жесткий. На одну акселерацию обычно регистрируются 150 - 180 проектов. А остаются не больше 50. Мы стараемся сразу дать понять резидентам, что их ждет на рынке, учим еще на первом этапе четко определять, будет ли их предложение востребовано.

Среди проектов, которые проходят у нас акселерацию, есть так называемые маркетплейсы (интернет-площадки, на которых потребители товаров или услуг напрямую находят продавцов), системы лояльности, доставки, есть проекты в сфере искусственного интеллекта, больших данных и другие.

Для развития сообщества и инфраструктуры предпринимательства мы постоянно ищем новых экспертов, специалистов, делимся своим опытом на так называемой "Школе наставников", которая проходит дважды в год и позволяет обучить специалистов, наставников, менторов, которые будут помогать стартапам выводить продукты на рынок.

На нашей площадке ежегодно проходят хакатоны, позволяющие в течение 48 часов выдать готовый работающий продукт, который можно продавать. Такие мероприятия стимулируют создание новых продуктов и бизнесов в Ростовской области, поскольку позволяют создать прототип продукта за два выходных дня.

Для развития инвестиционного направления мы создали новый формат общения - бизнес-завтраки, где резиденты и выпускники Южного IT-парка презентуют свои проекты перед инвесторами и предпринимателями для привлечения инвестиций и поиска партнеров.

Наши выпускники становятся победителями региональных и всероссийских конкурсов. Например, в марте этого года проект "Ауры360", который разработал собственную технологию беспроводной передачи данных, стал победителем премии "Бизнес-успех" в Москве.

Вся описанная работа дает свои плоды. По итогам переписи выпускников, которую мы провели в начале года, мы имеем 250 миллионов рублей совокупного оборота наших выпускников, более 200 созданных рабочих мест, 82 миллиона рублей привлеченного внешнего финансирования (инвестиции, кредиты и т. д.), 18 зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности. Повторюсь, это цифры на начало года. В 2019 году уже несколько проектов привлекли инвестиции в размере до полумиллиона долларов.

Вернемся к главной задаче РКР - привлечению инвесторов. Как здесь выстраиваются взаимоотношения с бизнесом?

Александр Жуков: Для нас привлечение инвестора - это не просто переговоры с бизнесменами, когда поговорили, представили регион и забыли. Нет, наша задача в другом: создать максимально комфортные условия для инвестора.

Мы берем земельный участок, заключаем договоры со всеми ресурсоснабжающими предприятиями, и инвестору остается прийти на уже готовый участок и вкладывать только в производство. Этот механизм сейчас отрабатываем на молочной ферме в Константиновском районе. Проходя такой путь, мы устраняем все проблемы, которые мешают крупным инвесторам. Это также помогает выяснить, например, где срабатывает господдержка, а где по каким-то причинам нет.

Еще один проект - незавершенное строительство шахты. Его мы сейчас тоже "упаковываем", чтобы инвестору не пришлось решать проблемы формирования нужной инфраструктуры. Подъезды к шахте, вода и электричество - это наша задача. Предпринимателю нужно будет только достроить шахту и начать добывать уголь.

Интересный проект, который находится у нас в разработке, - производство томатной пасты. Участок для этого производства мы выбрали в Семикаракорском районе и ведем сейчас переговоры с индийским инвестором.

Говоря о бонусах для инвестора, непременно называют удачное расположение региона: пересечение торговых путей, ворота Кавказа. Эдуард Ефимович, какие планы у вашей компании по развитию новых маршрутов, увеличению пассажиропотока?

Эдуард Теплицкий: Сначала хочу заметить, что наша авиакомпания - пример успешно реализованного проекта, в котором участвовала РКР. И сейчас корпорация является одним из акционеров и партнеров "Азимута". К примеру, наш официальный сайт помогали разработать в Южном IT-парке. И если 6 - 8 лет назад у авиакомпаний считалось нормой 15 - 20 процентов продаж на собственном сайте, то у нас теперь около 40 процентов продаж идет напрямую через сайт. Значит, он действительно удобен и дружелюбен к клиентам.

Субсидирование авиаперевозок тоже дает хорошие результаты: сейчас "Азимут" летает из Ростова по 26 направлениям, а вообще у нас 54 направления, и к осени список вырастет до 60. В прошлом году регион направил на авиаперевозки более 140 миллионов рублей, в этом году свыше 300. Регион становится более доступным и интересным бизнесу. Если два года назад основные перевозки шли через Москву, то сейчас совершенно спокойно из Ростова можно улететь на Северный Кавказ, или в европейскую часть России, в Калининград. Сегодня эти направления востребованы: средняя загрузка составляет более 80 процентов.

Если посмотреть статистику международного аэропорта Платов, то в этом году мы осуществляем около 20 процентов перевозок пассажиров. В прошлом году авиакомпания перевезла 670 тысяч человек, в этом планируем перевезти 1,15 миллиона. Из них - 600 тысяч пассажиры ростовского аэропорта.

Насколько успешно развиваются кластеры, курируемые РКР?

Александр Жуков: Мы являемся управляющими компаниями двух кластеров: "Донские молочные продукты" и "Южное созвездие", объединяющего практически все крупные предприятия региона. В молочном кластере наша функция - выстроить кооперацию, собрав на одной площадке несколько сельхозпредприятий.

Что касается "Южного созвездия", то здесь одна из актуальных задач - внедрение инноваций, из науки - в производство.

На стыке кластерных задач - решение дефицита кораблей-зерновозов. Наш регион является экспортным, зерно отсюда активно везут за границу, в том числе морем. А вот суда для этих целей устарели и новых не производят. В Ростовской области не выпускают корабли, но есть площадки, к примеру, Азовская верфь, на которых можно реализовать эту идею. На базе кластера "Южное созвездие" мы постараемся создать кооперацию для строительства судов.

В РКР постоянно появляются новые задачи и функции. Были созданы Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Ростовской области и Центр компетенций по развитию городской среды.

Дон - регион аграрный. Между тем очевидно: чтобы АПК прогрессировал, селянам нужна поддержка. Прежде всего, фермерам и небольшим предприятиям. Наталья Геннадьевна, что ваш центр предлагает сельхозпроизводителям?

Наталья Коростиева: В Ростовской области много небольших хозяйств: более восьми тысяч фермеров, около двух тысяч юридических лиц и 86 тысяч товарных личных подсобных хозяйств, которые производят значительную часть молока, мяса, иной сельскохозяйственной продукции. Задача центра - формирование кооперативной среды для субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяющей организовать централизованный сбыт и переработку сельскохозяйственной продукции. Мы работаем всего год, но уже есть первые результаты. В 2018-м действующих кооперативов на Дону было около 50, за год создано еще 17. Из них 13 появились при поддержке центра компетенций. В чем именно она заключается? В консультационных и организационных мероприятиях. При поддержке сотрудников центра формируется инициативная группа, определяется направление деятельности, которое станет основным для будущего кооператива, готовится пакет учредительных документов для государственной регистрации.

Следующий этап сотрудничества предполагает реализацию программы деятельности кооператива, направленной на формирование материально-технический и производственной базы предприятия. На этом этапе работа центра компетенций направлена на информирование о мерах государственной и кредитно-финансовой поддержки, лизинговых программах для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сейчас наши функции расширяются, и к ним добавится информационно-консультационная поддержка фермеров. Кроме того, мы можем помочь составить бизнес-план, собрать необходимый пакет документов для грантовой поддержки. И здесь пока главное - формирование комфортной среды для развития малого агробизнеса региона.

Одно из актуальных направлений, куда власти уже не первый год пытаются привлечь инвестора, - городская среда. Татьяна Николаевна, как ваш центр способствует этой деятельности?

Татьяна Костенко: Центр возник в 2017 году как экспертная организация, которая должна сформулировать основные стандарты благоустройства для нашей области. Могу сказать, что обойтись без поддержки бизнеса здесь невозможно, потому что даже те объекты, которые реализовали по программе, дальше нужно правильно содержать. И не всегда муниципалитеты готовы это делать. А если будут внебюджетные источники финансирования, вопрос поможет решить бизнес.

По нашему опыту могу сказать: ежегодно от 10 до 35 процентов финансирования проектов благоустройства - это внебюджетные источники. Но здесь необходимо проделать большую работу муниципалитетам. Наша же задача - объяснять представителям администрации, как реализовать проект более качественно и рационально. Сейчас появляются интересные проекты, формируются и стандарты, к которым стоит стремиться. Мы постоянно привлекаем экспертов для рекомендаций по проектам - это архитекторы, дендрологи, ландшафтные дизайнеры, урбанисты, экономисты и маркетологи. Скажу, что со временем эта практика дает свои результаты: города и поселки становятся более ухоженными и красивыми. .

Ключевой вопрос

Почему инвестор, который готов открыть в одном из южных регионов новое предприятие, должен выбрать именно Ростовскую область?

Фото: Тагир Раджавов/РГ

Александр Жуков, генеральный директор АО "Региональная корпорация развития":

- Потому что в регионе создана мощная инфраструктура поддержки бизнеса, есть специалисты, которые готовы ответить на любой вопрос инвестора. Но кроме поддержки и доходности российский бизнес интересует атмосфера того места, где он планирует работать. Более гостеприимного и лояльного к инвестору региона, чем Ростовская область, на юге найти сложно. И если у нас в переговорах с инвестором стороны ударили по рукам, то проект обязательно воплотится.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

Евгений Полуянов, заместитель генерального директора АО "Региональная корпорация развития", директор Южного IT-парка:

- Я разделил бы инвесторов на крупных (тех, кто, например, хочет построить завод), и венчурных, которые готовы вкладывать деньги в стартапы (речь идет об относительно небольших суммах в несколько миллионов рублей). Для последних у нас создана вся необходимая инфраструктура, есть действующий акселератор, выпускающий готовые жизнеспособные проекты. Мы проводим венчурный форум "Южный DemoDay", ежегодное мероприятие, направленное на демонстрацию перспективных, готовых для инвестирования бизнес-проектов Ростовской области. В этом году мероприятие состоится в конце сентября. Это не только создает условия для привлечения инвестиций, но и стимулирует предпринимателей создавать бизнес именно в Ростовской области.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

Эдуард Теплицкий, исполнительный директор авиакомпании "Азимут":

- Если не здесь, то где? Скажу как представитель авиакомпании: наш регион хорошо знают, и к нам охотно летают. Транспортная доступность региона очень важная вещь. И для людей, ведущих бизнес, вопрос доступности региона один из основных. Если добираться удобно, это большой плюс. Мы же не можем закрываться только в своей области, нужно привлекать инвестиции из других регионов. И мы видим, что спрос на авиаперелеты в Ростов есть, многие к нам едут отдыхать, но у нас хорошо и работать.

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