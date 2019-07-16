На Кубани в ДТП с легковушкой и фурой погибли два человека

У города Горячий Ключ в 4.40 утра на 1386-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" произошло ДТП, в результате которого два человека погибли. Об этом "РГ" сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

45-летняя женщина со стажем вождения один год ехала на автомобиле ВАЗ со стороны поселка Джубга Туапсинского района в направлении Краснодара. По предварительным данным, из-за переутомления она уснула за рулем и потеряла контроль за дорогой. В результате автомобиль съехал на правую сторону обочины и врезался в стоящий здесь большегруз MAN с прицепом.

Водитель легкового автомобиля и ее пассажир, 39-летний мужчина, погибли на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.