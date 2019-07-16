Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи

В ближайшее время и до конца сегодняшнего дня в Сочи возможно формирование смерчей над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Кроме того, ожидается дождь, местами сильный, ливень с грозой, усиление ветра порывами до 20-22 м/с. На реках и малых водотоках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Прошедший этой ночью ливень частично затопил Адлерский район. Социальные сети пестрят фотографиями, подпись к которым сводится к одной: "Опять Адлер поплыл". Дороги напоминают морскую заводь.

Местным жителям и гостям олимпийской столицы рекомендуется соблюдать меры предосторожности - в первую очередь воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

Кстати

В случае происшествий МЧС просит звонить с мобильных телефонов по номеру "112".