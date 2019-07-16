На Кубани при сплаве по реке на самодельном плоту пропал мужчина

В кубанском городе Армавире девять мужчин перевернулись во время сплава на самодельном плоту по реке. Восемь из них сумели самостоятельно выбраться на берег, а один пропал без вести. Его вторые сутки ищут спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло 14 июня.

По данным "Службы спасения" МКУ Армавира, которая занимается поисками мужчины, самодельный плот не выдержал нагрузки и перевернулся. Девять человек, которые на нем находились, оказались в воде. Позже восемь мужчин выбрались на берег самостоятельно, и их здоровью и жизни ничего не угрожает. Однако один из пассажиров плота пропал без вести.

Сейчас поисками мужчины занимаются спасатели. В операции задействовано 12 человек, пять машин и две лодки. Сотрудники МЧС уже двое суток сплавляются на плавсредствах по реке, где произошло ЧП, пытаясь найти пропавшего мужчину. К поисковым работам также подключилась полиция.