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16.07.2019 16:36
Проект: В регионах

Проект участка объездной дороги Волгограда прошел госэкспертизу

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Проект строительства первого этапа объездной дороги вокруг Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы, сообщает пресс-служба областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Уже осенью начнется строительства первого четырехполосного 12-километрового участка от автодороги "Волгоград - Сальск" до примыкания к федеральной трассе Р-22 "Каспий". В ближайшее время пройдет конкурс по определению подрядчика.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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На этом отрезке обхода Волгограда запланированы три путепровода, новый мост через Волго-Донской канал, три транспортных развязки, а также несколько площадок для отдыха водителей. Проектом также предусмотрен монтаж системы освещения общей протяжностью 26,5 километра.

Восстановление дорожной инфраструктуры волгоградский губернатор Андрей Бочаров определил приоритетным направлением с 2014 года. В частности, губернаторскую инициативу по прокладке объездной дороги поддержали в федеральном центре. Всего же за пять лет работами были охвачены 1,6 тысячи километров дорог в регионе.

Общая протяженность обхода составит 71,4 километра: трасса пройдет через Городищенский и Светлоярский районы с выходом на трассу Р-228 в районе Ерзовки и свяжет субъекты РФ со странами Каспийского бассейна. Строительство пройдет в три этапа. Уже началось проектирование следующего участка протяженностью 25,7 километра.

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