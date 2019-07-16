Проект участка объездной дороги Волгограда прошел госэкспертизу

Уже осенью начнется строительства первого четырехполосного 12-километрового участка от автодороги "Волгоград - Сальск" до примыкания к федеральной трассе Р-22 "Каспий". В ближайшее время пройдет конкурс по определению подрядчика.

На этом отрезке обхода Волгограда запланированы три путепровода, новый мост через Волго-Донской канал, три транспортных развязки, а также несколько площадок для отдыха водителей. Проектом также предусмотрен монтаж системы освещения общей протяжностью 26,5 километра.

Восстановление дорожной инфраструктуры волгоградский губернатор Андрей Бочаров определил приоритетным направлением с 2014 года. В частности, губернаторскую инициативу по прокладке объездной дороги поддержали в федеральном центре. Всего же за пять лет работами были охвачены 1,6 тысячи километров дорог в регионе.

Общая протяженность обхода составит 71,4 километра: трасса пройдет через Городищенский и Светлоярский районы с выходом на трассу Р-228 в районе Ерзовки и свяжет субъекты РФ со странами Каспийского бассейна. Строительство пройдет в три этапа. Уже началось проектирование следующего участка протяженностью 25,7 километра.