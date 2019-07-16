"Ростов" анонсировал матч со "Спартаком" словами Федуна о Карпине

Футбольный клуб "Ростов" представил афишу к матчу второго тура чемпионата России против "Спартака", который пройдет в субботу.

На ней изображен главный тренер дончан Валерий Карпин в образе летчика. Таким образом, пресс-служба ростовчан обыграла слова владельца "красно-белых" Леонида Федуна, сказанные им в 2014 году. После ухода Карпина из "Спартака" Федун назвал его "сбитым летчиком, который перестал приносить результат".

"Сбитый летчик опасен вдвойне", - такая надпись появилась на фото с изображением Карпина в Twitter "Ростова".

Что интересно - при Карпине ростовчане одержали три победы подряд над "Спартаком". По ходу минувшего сезона дончане выиграли 1:0 и 2:1, плюс они одолели "красно-белых" этим летом на предсезонном турнире в Австрии со счетом 2:0.