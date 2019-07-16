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16.07.2019 10:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Евпатории здание армянской церкви передано верующим

Текст: Илья Изотов
Фото: Религиозная организация "Церковь Сурб Никогаёс" (Святого Николая) Фото: Религиозная организация "Церковь Сурб Никогаёс" (Святого Николая)
Фото: Религиозная организация "Церковь Сурб Никогаёс" (Святого Николая)

В Евпатории местной религиозной организации "Церковь Сурб Никогаес" (Святого Николая) переданы в бессрочное безвозмездное пользование исторические здания, которые ранее были закреплены на праве оперативного управления за "Евпаторийским домом-интернатом для престарелых". Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии Совмина РК, рассматривающей вопросы возвращения имущества религиозным организациям.

Фото: Пресс-служба депутата Госдумы РФ от РК Руслана Бальбека
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Судьба бывших церковных построек и имущества Святой Армянской Апостольской Православной Церкви обсуждалась с 2014 года, когда Крым вернулся в Россию. Тогда владыка Российской и Ново-Нахичеванской епархии Езрас, посещая полуостров, договорился с главой РК Сергеем Аксеновым о возвращении недвижимости. Но до воплощения этого решения жизнь потребовалось пять лет. Теперь здание церкви, церковной школы и дом причта (настоятеля) переданы армянской церкви в безвозмездное пользование сроком на 100 лет.

- Это давно ожидаемое решение, поскольку исполнено требование федерального законодательства о возврате религиозного имущества, - прокомментировал "РГ" передачу имущества настоятель "Церкви Сурб Никогаес" отец Анания (Бабаян). - Теперь после решения всех юридических вопросов предстоит привести переданные нам здания в порядок. Сейчас в них нет воды и света, а половина здания церковно-приходской школы не отремонтирована. Хотим, чтоб здесь быстрее заработал культурно-просветительский центр, ведь сейчас 25 наших детей вынуждены заниматься в разных школах города.

По словам настоятеля, религиозная община намерена сохранить добрососедские отношения с интернатом для престарелых, и двери церкви всегда будут открыты для его пациентов.

Справка "РГ"

Церковь Сурб-Никогайос была построена в 30-40-х годах XIX века из гладко отесанных блоков белого известняка на месте старого деревянного храма. При советской власти церковь была закрыла, а ее купола, колокольня и порталы были разрушены. После Великой Отечественной войны храм использовался под склад, а потом был передан в пользование интерната для престарелых.

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