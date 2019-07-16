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Энергетики Калмыкии, Ростовской, Астраханской и Волгоградской области с начала года сэкономили более 72,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии на сумму около 200 миллионов рублей. Таких показателей удалось добиться за счет пресечения воровства электроэнергии с помощью цифровых счетчиков.
Фото: Елена Нагорных/ТАСС Фото: Елена Нагорных/ТАСС
Фото: Елена Нагорных/ТАСС

Как сообщили "РГ" в электросетевой компании, использование "умных счетчиков" сокращает эксплуатационные расходы, повышает эффективность оборудования, а значит, снижает потери электричества. Автоматика и постоянный контроль исключают скачки напряжения, замыкание, а также незаконное подключение и энерговоровство.

Фото: Алена Ларина/РГ
На Дону жильцы стали устанавливать счетчики на воду вдали от дома

Интеллектуальные системы учета самостоятельно передают данные в диспетчерскую, а вмешаться в их работу незаметно не получится. Также они позволяют дистанционно отключить неплательщика и показывают, где электроэнергия расходуется незаконно. Поэтому в первую очередь счетчики нового поколения устанавливаются там, где особо велики потери. Наибольшее количество фактов незаконного потребления электроэнергии в этом году зафиксировано в Астраханской области - 371 случай. В Волгоградской и Ростовской областях 301 и 178 соответственно, в Калмыкии - 62 случая. Всего энерговоры похитили электричества на 71 миллион рублей.

В "группе риска" предприимчивые сезонные бизнесмены: владельцы загородных баз отдыха и развлекательных комплексов, производители и продавцы прохладительных напитков и мороженого.

К примеру, в Волгоградской области владелец турбазы на берегу Дона, срезав антимагнитную пломбу, занижал показания счетчика. Вычислить нарушителя удалось благодаря дистанционному мониторингу показателей приборов учета и локализации нарушений. Предприниматель официально оплачивал около тысячи киловатт-часов в месяц, в то время как потребляемая мощность базы отдыха, даже по самым скромным подсчетам, должна была быть в несколько раз больше. Теперь бизнесмен заплатит пять миллионов рублей за безучетное потребление свыше 1,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Минэнерго: Население не обяжут платить за "умные" счетчики газа

В Новочеркасске местный программист через компьютерные сети взломал систему учета электроэнергии, чтобы снизить показания счетчиков. Однако хакера вычислили системные администраторы компании, а затем задержали сотрудники полиции. Цифровой жулик признал свою вину, активно сотрудничал со следствием и сдал всех жадных потребителей, которые воспользовались его услугами.

В Неклиновском районе Ростовской области владелец рыбоперерабатывающего предприятия воровал электроэнергию с помощью "модифицированного" счетчика. Круглосуточно используя морозильники, заполненные готовой продукцией, организация официально платила в четыре раза меньше положенного. В результате был составлен акт о безучетном потреблении 1,7 миллиона киловатт-часов на сумму 10,2 миллиона рублей.

Оказаться в числе пострадавших от воровства электричества могут и жители многоэтажек.

"Разница показаний общедомового прибора учета и суммы показаний индивидуальных счетчиков делится на всех жильцов многоквартирного дома. Эти платежи включаются в общедомовые нужды", - сообщили в энергокомпании.

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