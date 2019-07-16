В Краснодарском крае открылся форум "Казачье единство-2019"

В Краснодарском крае открылся евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство- 2019". На него собрались 300 казаков из 29 регионов России - со своими духовниками. Форум проводится под эгидой Русской православной церкви и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и это уже четвертый сбор казачьей молодежи.

- Главный акцент мы ставим на духовном совершенствовании молодого казака, - сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, отслуживший перед началом форума молебен. - Мы посещаем не только патриотические и исторические места, но также церкви и монастыри. Мы начинаем и заканчиваем день молитвой.

Кубань выбрана местом встречи казачьей молодежи как "колыбель" казачества". Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил собравшимся, что казака красит не только традиционно красивая форма, но и внутреннее содержание - нравственность и патриотизм.

Люди, искренне желающие служить своему Отечеству, вот какими хочет видеть сегодня казаков вся Россия. А пока на форуме его участников ждут дискуссии, презентация интересных молодежных проектов, мастер-классы, встречи с известными людьми и экскурсии.