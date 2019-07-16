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16.07.2019 19:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Краснодарском крае открылся форум "Казачье единство-2019"

Текст: Анна Спицына

В Краснодарском крае открылся евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство- 2019". На него собрались 300 казаков из 29 регионов России - со своими духовниками. Форум проводится под эгидой Русской православной церкви и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и это уже четвертый сбор казачьей молодежи.

- Главный акцент мы ставим на духовном совершенствовании молодого казака, - сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, отслуживший перед началом форума молебен. - Мы посещаем не только патриотические и исторические места, но также церкви и монастыри. Мы начинаем и заканчиваем день молитвой.

На Кубани после реконструкции открыли казачий кадетский корпус

Кубань выбрана местом встречи казачьей молодежи как "колыбель" казачества". Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил собравшимся, что казака красит не только традиционно красивая форма, но и внутреннее содержание - нравственность и патриотизм.

Люди, искренне желающие служить своему Отечеству, вот какими хочет видеть сегодня казаков вся Россия. А пока на форуме его участников ждут дискуссии, презентация интересных молодежных проектов, мастер-классы, встречи с известными людьми и экскурсии.

Общество Религия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Казачество в России
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