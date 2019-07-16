Площадь сельхозугодий, месяц назад пострадавших от града в Крыму, увеличилась в два раза, до 7,6 тысячи гектаров. Сейчас в республиканском минсельхозе формируют документы на компенсацию убытков из бюджета. Но процедура эта нескорая. Если бы посевы были застрахованы, выплата пришла бы гораздо быстрее.

Гром уже грянул

В начале июня Крым накрыл сильный град, размер которого в некоторых частях полуострова достигал куриного яйца. Первоначально министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что от стихии пострадали 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий. Только одному тепличному хозяйству в Симферопольском районе был нанесен ущерб на 120 миллионов рублей.

Многие аграрии не только не застраховали свои посевы, но даже не заключили договоры с компанией - оператором градобойной установки, защищающей поля и сады от гибельных осадков. В результате градобойня смогла защитить чуть больше тысячи гектаров.

- В нынешнем году от дождя и града пострадали 7,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур - зерновых, овощей и многолетних - в восьми районах республики, - сообщила начальник управления растениеводства и механизации минсельхоза Крыма Наталья Шереметьева.

В Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районе пострадала пшеница почти на двух тысячах гектаров. Также из-за непогоды потери у предприятий, выращивающих подсолнечник, ячмень, горох, овощи и картофель.

Аграрные хозяйства, пострадавшие от непогоды, смогут рассчитывать на компенсацию от государства.

- Процесс будет достаточно длительным, потому что сначала в районах должны объявить чрезвычайную ситуацию, затем МЧС все это зарегистрирует и совместно с нашим ведомством подаст в федеральное министерство документы, - сообщил Андрей Рюмшин. - Затем принимается решение по выплатам.

Два из миллиона

Несмотря на то что нынешний град не первый на полуострове - в прошлом году урожай тоже побило, бюджет по-прежнему остается основной надеждой аграриев на компенсацию потерь. Страховать свои посевы производители не торопятся. Не стимулировало их активность даже принятие правительственного решения о том, что выплаты по ЧС будут вдвое меньше, если посевы не застрахованы.

- Национальный союз агростраховщиков (НСА) неоднократно обращал внимание, что в регионе высок риск для растениеводства, - говорит президент НСА Корней Биждов. - В 2018 году республика стала зоной ЧС в связи с ущербом в аграрном секторе от засухи и града на сумму 120 миллионов рублей. Тогда помощь была оказана на сумму 60 миллионов рублей в связи с отсутствием страховой защиты. Ранее, в 2017 году, Минсельхоз РФ также включал Крым в перечень регионов - получателей помощи при ЧС в связи с заморозками, которые повредили растения на 1,6 тысячи гектаров, и подтвержденным ущербом трех хозяйств на сумму 113 миллионов рублей.

С 2015 года НСА стремится популяризировать агрострахование, встречаясь с сельхозпроизводителями и проводя для них семинары. Нынешней весной в Крыму возобновили страхование с господдержкой. Но пока в базе НСА есть сведения о первых договорах страхования сельхозкультур всего на двух тысячах гектаров, хотя сельхозпродукцию и зерновые выращивают на полуострове на площади около одного миллиона.

Один среди многих

- Республика Крым дополнила перечень субъектов РФ, где аграрии в текущем году понесли существенных потери из-за природных бедствий, - говорит Корней Биждов. - По данным НСА, таких регионов в России сейчас не менее 10, а сумма заявленного ущерба превысила пять миллиардов рублей.

Кроме крымчан существенные потери понесли садоводы Кабардино-Балкарии, потерявшие из-за града и сильного ветра от 400 до 500 миллионов рублей. Также с начала года крупные потери в растениеводстве из-за гибели озимых понесли Чечня, Мордовия, Чувашия, Башкирия, Татарстан и Саратовская область, где предварительно заявленный органами АПК ущерб превысил 3,7 миллиарда рублей. В животноводстве крупные потери больше чем на миллиард рублей в трех регионах: Приморский, Хабаровский и Забайкальский.

- В 2019 году в России уже случилось ЧП, по самым приблизительным оценкам, на пять миллиардов рублей, это без последнего наводнения в Иркутской области, - продолжает Биждов. - В Забайкальском крае выплаты из бюджета по ЧС составляют 820 миллионов рублей. Наши эксперты посчитали: если бы Забайкальский округ застраховал 100 процентов посевных площадей и сельхозживотных, то на выплаты из бюджета ушло бы всего лишь 95 миллионов рублей. После провального 2017 года, когда из-за изменения принципов субсидирования объем рынка агрострахования с господдержкой сократился в три раза, в 27 субъектах РФ у аграриев практически полностью отсутствовала страховая защита. А подтвержденный ущерб от ЧС составил 7,3 миллиарда рублей.

После провального 2017 года, когда из-за изменения принципов субсидирования объем рынка агрострахования с господдержкой сократился более чем втрое, в прошлом году в 27 субъектах РФ у аграриев практически полностью отсутствовала страховая защита. А подтвержденный ущерб от ЧС тем временем был на сумму 7,3 миллиардов рублей. С 1 марта 2019 года внесены изменения в федеральный закон N 260, призванные повысить гибкость вступивших в силу условий страхования.

- В текущем году мы отмечаем беспрецедентный спрос на страхование урожая, - говорит Корней Биждов. - Площадь застрахованных сельхозкультур в стране выросла в семь раз, как и объем премии, до 699 миллионов рублей. Годом раньше было всего 102 миллиона рублей. В сфере животноводства поголовье, застрахованное на 1 июня 2019 года, выросло по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 18 процентов. Всего с 2012 года страховщики выплатили аграриям 20,9 миллиарда рублей, а компенсация из бюджета составила 22 миллиарда. Львиная доля (63 процента) приходится на выплаты за случаи, связанные с засухой, 17 процентов - из-за избытка влаги, 9 процентов - в зимний период. В сфере животноводства основные страховые случаи - АЧС и птичий грипп.

Страховка от всего

Активный рост интереса аграриев к страховой защите эксперты связывают как с повышением гибкости условий страхования (аграрии могут выбирать, что именно будет включено в полис), так и с принятыми мерами стимулирования - повышенная погектарная поддержка застрахованным хозяйствам. А еще с увеличением частоты неблагоприятных природных явлений.

- Дальнейшее развитие агрострахования в России должно учитывать современные тенденции, но опираться прежде всего на мнение самих аграриев и потребности регионов, - заявил на заседании круглого стола "Агрострахование как инструмент управления рисками АПК. Перспективы развития" в рамках XVII Международной конференции по страхованию Корней Биждов. - В период 2019 - 2020 годов НСА намерен уделить особое внимание разработке индивидуальных программ страхования, учитывающих особенности конкретных направлений агропроизводства, а также повышению удобства процедуры страхования и урегулирования убытков.

Уже до конца года страховщики обещают максимально разнообразить свои предложения. Опрос показывает, что 85 процентов сельхозпроизводителей считает необходимым страховаться от всех метеорологических явлений. Немалая часть производителей хочет страховаться от резкого колебания цены на продукцию (очень хороший урожай ведет к падению цены на выращенную продукцию, и это может стать для аграриев такой же проблемой, как отсутствие урожая). В России уже появился опыт заключения договоров сельхозстрахования, в которых объектом страхования выступает не стоимость продукции, а доход хозяйства от урожая. Такой подход направлен на то, чтобы учесть не только потери продукции, но и финансовый риск, связанный с колебанием цен.

- Ценовой риск действительно находится для российских аграриев на втором месте после климатического, - сообщил Биждов. - Поэтому возможность включения доходов в систему агрострахования с господдержкой обсуждалась при подготовке изменений в профильное законодательство в аграрном комитете Госдумы.

То есть законодательная база для развития рынка агрострахования развивается, а для дальнейшей популяризации его необходим системный подход в первую очередь на уровне региональных органов АПК.

Кстати

На XVII Международной конференции по страхованию, которая в начале июля прошла в Санкт-Петербурге, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил новый интернет-сервис. Он позволяет с высокой точностью определять вероятные зоны затопления.

- Проект реализован совместно с Роскосмосом и Росгидрометом, - рассказала вице-президент ВСС Светлана Гусар. - Мы наложили на снимки, сделанные из космоса, данные многолетних наблюдений с гидрологических постов. В результате можно выбрать на карте любой интересующий объект и увидеть, как вела себя вода раньше и какова вероятность его затопления в будущем.

Пилотным регионом стала Амурская область, но в перспективе проект планируется распространить на всю Россию.