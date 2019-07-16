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16.07.2019 21:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму автобус с пассажирами въехал в отбойник из-за селевого потока

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Крымавтодора" Фото: Пресс-служба "Крымавтодора"
Фото: Пресс-служба "Крымавтодора"

В Крыму на автотрассе Судак - Новый Свет в результате проливных дождей на дорогу сошли грязевые потоки и грунтовые пласты, которые затруднили движение транспорта и привели к ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта РК.

Водитель автобуса "Эталон", двигаясь по серпантину, не справился с управлением на покрытом скользкой глиной асфальте. В результате автобус съехал с дороги и не упал в пропасть только благодаря бетонному ограждению, установленному вдоль проезжей части.

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- Сотрудники Крымавтодора, своевременно прибывшие на место ДТП, вытащили автобус на дорогу, благодаря чему 15 пассажиров продолжили свой путь домой, - рассказал директор "Крымавтодора" Дмитрий Кривенко. -  В результате ДТП никто не пострадал, дорожники проводят очистку участка.

В результате селевых сходов сегодня был осложнен проезд на участках дорог Грушевка - Судак, Симферополь - Феодосия, Судак - Новый свет. Сейчас очистка этих дорог уже завершена. Продолжается устранение наносов на участках дорог Алушта - Судак - Феодосия, Алушта - Судак в районе села Веселое и дороги Судак - Новый Свет. Работы будут вестись круглосуточно до полного устранения последствий стихии.

В крымских горах зафиксирован крупнейший за 30 лет обвал

Ранее ГУ МЧС по Республике Крым передало штормовое предупреждение о сильных ливнях, грозах, граде, шквале 20-25 метров в секунду, а также подъеме уровня воды в горных реках до конца суток 16 июля.

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