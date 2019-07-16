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16.07.2019 08:56
Проект: В регионах

В Ростове 485 семей обманутых дольщиков получили квартиры

Текст: Николай Грищенко
"Добро пожаловать домой!" - такой лозунг, написанный на колоннаде, встречает жильцов нового микрорайона "Красный Аксай" в Ростове-на-Дону. Для семей обманутых дольщиков - этот девиз стал настоящим чудом после долгих лет ожидания.

В торжественной церемонии вручения ключей принял участие глава донского края Василий Голубев. Ведь решить застаревшую проблему обманутых людей удалось благодаря принципиальной позиции региональной власти.

Фото: Юрий Мальцев
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- Сегодня здесь, в этом микрорайоне, происходит доброе дело: 485 обманутых дольщиков получают ключи от новых квартир. Это новоселье, которое, к сожалению, оказалось задержанным по вине недобросовестных застройщиков. Правительству области пришлось искать решение этого вопроса. Один из вариантов - реализация нового закона Ростовской области, который дает возможность получать дольщикам жилье в строящихся микрорайонах. С учетом всей предыстории у людей, годами добивавшихся справедливости, сложилось определенное недоверие. Но теперь они убедились в эффективности взаимодействия властей города, региона и застройщиков, когда увидели реальный результат в виде комфортной среды и квадратных метров, которые, наконец, получены, - отметил губернатор Ростовской области.

Кстати, ранее в этом же микрорайоне квартиры получили еще 79 семей, пострадавших от аферистов.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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Решение для ликвидации проблемы оказалось довольно простым. Компания-застройщик предоставила пострадавшим участникам долевого строительства жилье в построенных многоквартирных домах. За это инвестор получил земельный участок в аренду без проведения торгов. Всего в рамках первого подобного соглашения инвестор предоставит обманутым дольщикам 720 квартир в Ростове-на-Дону. В декабре ростовчане, чьи жилищные права были нарушены, получат еще 195 квартир в экологическом районе "Вересаево".

Среди областных мер поддержки обманутых дольщиков - предоставление субсидии жилищно-строительным кооперативам, созданным пострадавшими. Деньги из регионального бюджета выделяются на завершение строительства проблемных домов с высокой степенью готовности, на проблемные многоэтажки в шахтерских территориях, а также на присоединение к инженерным сетям. В 2019-2021 годах на эти цели в областном бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.

"По всем объектам есть конкретная дорожная карта. Муниципальные власти должны оперативно оформлять документы и практически сопровождать такие проекты. Тогда планы по ликвидации этой очереди, которая создавалась не годом, не двумя, а пятилетками, будут реализованы значительно быстрее", - сказал глава региона.

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