В Ростове полицейских заподозрили в вымогательстве

Ростовские следователи организовали проверку информации о вымогательстве со стороны полицейских. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представительницу регионального управления СКР Галину Гагалаеву.

Служебную проверку проведут и в областном управлении МВД.

В интернете распространились сообщения о том, что в Ростове-на-Дону полицейские задержали 31-летнюю женщину. Якобы представители правопорядка угрозами вынуждали ее признаться в сбыте наркотических средств. Кроме того, приводились слова отца горожанки, который утверждал, что сотрудники полиции предлагали ему заплатить за освобождение дочери из-под стражи.