В Сочи ветер сорвал крышу кафе и бросил на железнодорожные пути

В городе-курорте в результате порыва ветра с пляжного кафе сорвало конструкцию из металлопрофиля. Крыша упала на контактную группу железнодорожной сети. Об "РГ" сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На каком именно участке железной дороги произошел инцидент, пока не сообщается. Также речь не идет о пострадавших. В результате аварии задержаны четыре поезда. Междугородние поезда двигаются с незначительной задержкой. Движение поездов по одной ветке приостановлено.

В Краснодарском крае сохраняются два экстренных предупреждения, связанных с сильными дождями, градом, грозой, шквалистым ветром и смерчами. По состоянию на 13.00 зафиксировано 11 подтопленных придомовых территорий в Адлерском районе. Проводится откачка. К счастью, вода не проникла в дома. Эвакуация жителей не требуется.

К ликвидации последствий разгула стихии всего привлечены 38 единиц личного состава и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России шесть человек и две единицы техники. Все приведены в режим повышенной готовности. МЧС напоминает жителям и гостям Краснодарского края о соблюдении мер безопасного поведения и просит в случае чрезвычайных ситуаций звонить с мобильного телефона по номеру "101", а со стационарного - "01".