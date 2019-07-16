В Волгограде владельцам местной туристической компании придется раскошелиться почти на 80 тысяч рублей в пользу своих клиентов - молодоженов, у которых не состоялось свадебное путешествие в Испанию. Такое решение принял Дзержинский районный суд города.

Как сообщила пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, в августе прошлого года жених, назовем его Максим Иванов, приобрел у компании туристическую путевку в Испанию на двух человек и оплатил все расходы. Вышло более 78 тысяч рублей.

Молодой человек также предоставил все требуемые документы для оформления визы. Однако в посольстве отказались выдать новобрачной разрешительные документы на поездку. Причиной отказа стало "непредоставление обоснований цели и условий намеченного пребывания".

Супруг возмутился и отказался ехать в свадебное путешествие один. Он посчитал, что турфирма халатно отнеслась к своим обязанностям, и потребовал вернуть деньги. Однако ему перечислили лишь часть суммы - 40 тысяч рублей. Тогда Максим решил добиться справедливости в суде.

"Разрешая спор, суд пришел к выводу, что туроператор нарушил условия договора, не исполнив взятые на себя обязательства", - уточнили в судебном ведомстве.

Владельцы турфирмы не согласились и направили апелляцию в вышестоящую инстанцию, но там оставили решение без изменения. В итоге с недобросовестной фирмы взыскали невыплаченную стоимость путевки - 38 280 рублей, компенсацию морального вреда - 8 000 рублей, а также расходы на оплату услуг и адвоката - 10 000 рублей.

Кроме того, турфирма оштрафована на 23 тысячи рублей. Решение суда вступило в законную силу. .