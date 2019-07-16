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16.07.2019 09:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области дед задавил внучку

Текст: Лариса Ионова

В Суровикинском районе Волгоградской области произошло ДТП, в результате которого погиб малолетний ребенок. Об этом сообщили в МВД региона.

По данным ведомства, семья с детьми выехала на отдых в лесополосу близ хутора Скворин. Обнаружив там заросли дикой смородины, дедушка и бабушка вместе с дочкой и внучками начали собирать ягоду. Дедушка, 58-летний мужчина, решил перегнать свой внедорожник Great Wall поближе. Он сел за руль и завел двигатель, не заметив, что трехлетняя внучка залезла под машину. Автомобиль тронулся и сбил ребенка.

На донской трассе семилетний ребенок погиб в ДТП

Родные тут же повезли девочку в больницу, но она скончалась в пути.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа отдела полиции.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв, - добавили в пресс-службе управления МВД по Волгоградской области.

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