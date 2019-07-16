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16.07.2019 10:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ремонт без апелляции

Починить крышу многоквартирного дома УК не заставил даже суд
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 153(7911)
Житель Константиновска выиграл суд у управляющей компании, которая долгое время не ремонтировала протекавшую крышу многоэтажного дома. Теперь УК не только выполнит работы, но и компенсирует собственнику моральный вред.

Как рассказали в Ростовском областном суде, истец не единожды обращался в обслуживающую его дом управляющую компанию с просьбой отремонтировать кровлю, потому что из-за течи вода просачивается в его квартиру. Собственник представил доказательства, что стены в его жилище мокрые, на них потеки, во время сильных дождей и снегопадов вода попадает даже под линолеум, а углы в комнатах покрылись плесенью.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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Усть-Донецкий районный суд, куда, потеряв всякую надежду договориться с коммунальщиками, обратился хозяин квартиры, обязал УК отремонтировать крышу, а заодно и подъезд многоэтажки. Сделать это нужно было в течение месяца с момента вступления решения в законную силу.

Но спустя положенный срок ремонт на прохудившейся крыше так и не сделали. В итоге компания была оштрафована на две с половиной тысячи рублей, а истец получит компенсацию за моральный вред в размере пяти тысяч рублей.

- Своим бездействием УК нарушила несколько законодательных актов: Жилищный кодекс, правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда, а также договор управления между собственниками и обслуживающей организацией, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Апелляционная жалоба компании не помогла: в Ростовском областном суде решение суда первой инстанции (дело рассматривалось в Усть-Донецке) оставили без изменения.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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