Автовладелец полгода уклонялся от штрафов, следуя советам интернета

Желание обмануть фискальные органы сыграло дурную шутку с жителем Челябинской области. Воспользовавшись интернет-советами о том, как уйти от оплаты штрафов ГИБДД, он попал в список злостных неплательщиков и вынужден был погасить не только сумму долга, но и исполнительский сбор.

В службу судебных приставов житель города Коркино обратился после введения запрета на регистрационные действия с его автомобилем KIA Optima. Узнав, что причиной для него стали 30 неоплаченных штрафов ГИБДД, автовладелец заявил, что все оплачивал своевременно и долгов за ним числиться не должно. Однако вскоре приставы выяснили, в чем дело: нарушитель действительно вовремя "оплачивал" штрафы, но вносил по одному рублю за каждый 500-рублевый штраф и по два рубля за штрафы размером побольше. Как оказалось, должник "клюнул" на интернет-утку о том, что система оплаты штрафов имеет серьезную прореху: якобы при перечислении денег через мобильные приложения подтверждение об оплате появляется после внесения любой, даже "копеечной" суммы. Дескать, проверкой сумм никто не занимается, и непогашенный штраф навсегда исчезает из базы данных ГИБДД.

Убедившись, что схема "рубль - штраф" работает, мужчина полгода считал, что успешно обманывает государство. А о том, что задолжал 38 тысяч рублей плюс 16 тысяч исполнительского сбора, узнал только после решения продать авто и попытки снять его с учета. Узнав о возможности ареста иномарки в случае неуплаты задолженности, мужчина полностью погасил все штрафы и исполнительский сбор.