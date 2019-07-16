Челябинскую пенсионерку убило упавшее во время урагана дерево

В Челябинске выясняют обстоятельства гибели 70-летней женщины, поступившей в больницу с тяжелыми травмами. Во время ураганного ветра на нее возле дома упало дерево, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- По предварительным данным, женщина получила смертельные травмы при падении на нее дерева во время ураганного ветра около одного из домов в Курчатовском районе Челябинска, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Пострадавшую доставили в медучреждение, однако спасти ее врачи не смогли.

Стоит отметить, что в ГУ МЧС по Челябинской области предупреждали о резком ухудшении погоды. По данным гидрометцентра, в отдельных территориях области 15 и 16 июля прошел грозовой фронт с ливнями, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду.

В Челябинске под вечер понедельника действительно поднялся настолько сильный ветер, что многие горожане, несмотря на жару, предпочли закрыть окна квартир и балконы.