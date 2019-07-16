Глава Ямала встретился с жителями самых отдаленных точек региона

Площадь Ямала в полтора раза больше Франции. При этом плотность населения - полтора человека на два квадратных километра. Климат накладывает свой суровый отпечаток буквально на все - здесь куда сложнее, чем в средней полосе, создавать дорожную инфраструктуру, строить жилье и социальные объекты. Но делать это необходимо, чтобы регион развивался, чтобы живущим здесь людям никуда не хотелось уезжать из этих мест. Необходимо особое управленческое умение и руководить этим арктическим регионом.

Главное - слышать людей

Глава Ямала Дмитрий Артюхов практически с первых дней вступления в должность делает ставку на личное общение с людьми. В течение последней недели губернатор региона побывал в самых отдаленных точках Ямала, чтобы на месте изучить их проблемы, проверить, как реализуются уже начатые программы, наметить, что самого важного еще предстоит сделать. И самое главное - выслушать эти предложения от самих людей.

- Личные встречи, открытые, неподготовленные, когда люди задают самые неожиданные вопросы, на которые порой нет готовых ответов, дают очень ценный опыт. Люди искренни, говорят то, что думают, и я на месте понимаю, что для них важнее всего, какие проблемы нужно решать в первую очередь, - отметил Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос, что ему самому дает такое общение с людьми.

Здесь будет спорткомплекс

Одной из самых отдаленных точек региона, где побывал Дмитрий Артюхов, стал поселок Тазовский.

Отметим, год назад его жители просили главу Ямала построить в поселке спорткомплекс.

А сегодня под него уже готовится площадка. Площадь спорткомплекса составит больше 10 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся универсальный зал для командных видов спорта, ледовый корт и бассейн. Сейчас он на стадии проекта, само строительство начнется в будущем году. По просьбам жителей района, которые они не раз озвучивали губернатору в социальных сетях, появятся и другие спортивные объекты. В Тазовском, Антипаюте и Гыде установят модульные футбольные манежи. Сейчас в районе активно занимаются спортом больше трех тысяч человек. Новые спортобъекты помогут увеличить их число. В прошлом году открыли уличную спортплощадку - она стала местом притяжения всего поселка. Это единственное место, оборудованное под сдачу ГТО. Здесь, к слову, глава региона застал боксеров за тренировкой. Тренер ребят Сергей Томилин рассказал о том, что у них нет возможности выезжать на всероссийские соревнования. Дмитрий Артюхов пообещал разобраться с этой проблемой.

Показательно, что Дмитрия Артюхова отличает четкое видение проблем региона, где и какие социальные объекты должны быть построены.

О том, что в райцентре Тазовского появится школа на 800 мест, Дмитрий Артюхов объявил еще в декабре во время своего ежегодного доклада. В этом году выделены деньги на проект, в следующем начнется строительство. Школу планируют построить уже через два года. В ней будет сразу два спортивных зала, хореографический и тренажерный, медицинский блок, классы для проектной и исследовательской деятельности, актовый зал на 600 зрителей, школьная телестудия, издательский центр, обеденные залы на 250 и 300 человек. С появлением новой школы все дети Тазовского будут учиться в первую смену. Сейчас для этого не хватает учебных классов - существующая школа рассчитана на 800 учеников, а посещают ее почти 1200.

Часть объектов в Тазовском районе получит второе дыхание за счет капитальных ремонтов. Это два детских сада в Газ-Сале, здание детского сада и спальный корпус школы-интерната в Гыде.

- Не всегда у жителей района есть возможность добраться до районного центра. Необходимо, чтобы первичную медицинскую помощь можно было получить и у себя дома, в селе. Поэтому через год мы начинаем строить две участковых больницы в селах Гыда и Антипаюта, - сообщил селянам Дмитрий Артюхов.

200 семей переедут из "аварийки"

В Красноселькупском районе в прошлом году лейтмотивом встречи с жителями стал жилищный вопрос. Люди просили главу ускорить переселение из аварийного жилья и сообщили губернатору о своем желании переехать в Тюменскую область по программе "Сотрудничество". За минувший год сразу несколько принципиальных решений приняты на уровне губернатора и правительства региона. Удвоение темпов переселения из аварийного жилья, мотивирующие программы для молодых семей и сотрудников бюджетной сферы, первоочередной переезд в Тюменскую область по программе "Сотрудничество" для жильцов "авариек" позволят существенно продвинуться в улучшении жилищных условий красноселькупцев в ближайшие пять лет. Из аварийного фонда к 2024 году переехать смогут 200 семей района. В селах и райцентре планируется построить 33 жилых дома в общей сложности на 600 квартир.

В Красноселькупе глава региона осмотрел площадку, где строится новый жилой район для переселения из старого деревянного фонда.

- В прошлом году мы договаривались начать эту программу. Сегодня уже видим, что забиты сваи, объект возводится - на нем работают строители и техника. Это означает, что темп набран и программа переселения будет успешно реализовываться, - отметил Дмитрий Артюхов.

Медицинские учреждения, детские сады, дороги, школы, обеспечение жильем жителей Ямала - вот основной круг проблем, которые волнуют жителей и главу региона.

Будем развивать туризм

В Приуральском районе одно из знаковых мест, которые посетил Дмитрий Артюхов стало этностойбище "Земля Надежды", глава пообщался с его хозяйкой Анной Неркаги и остальными жителями.

Земля Надежды каждый год привлекает все больше туристов. Здесь уже побывали путешественники из Голландии, Германии, Канады, Китая и других стран. Встал вопрос об обучении местных жителей в качестве инструкторов по этнотуризму. При поддержке округа, уверены тундровики, туризм станет новым импульсом к развитию всей территории этностойбища и прилегающей тундре.

- Одна группа, чтобы приехать к нам, нанимала огромную машину, так они пока ехали, уже намучались в дороге. Приехали все уставшие, а люди вообще-то отдохнуть собирались. Нужен транспорт, нужно топливо для него. Нужно развивать это направление, ведь туризм для Земли Надежды - это в первую очередь рабочие места для жителей. Когда группа приезжает, заняты все от мала до велика. Дети печки топят, повара готовят еду, чумработницы постели заправляют, экскурсоводы рассказывают ненецкие истории и легенды. Это работа с зарплатой, занятость населения. Если это будет постоянным, молодежь не будет уезжать из тундры, - поделилась с главой Анна Лаптандер, местная кочевница и экскурсовод.

Как и в других районах Ямала, в Приуральском круг проблем жителей почти совпадает - все они социальной направленности. Важно, что они в итоге решаются.

Так, на прошлогодней встрече с приуральцами сразу несколько человек обратили внимание губернатора на то, что детям негде заниматься спортом. Район действительно замыкает окружной список муниципалитетов по обеспеченности спортобъектами. Но уже к осени ситуация изменится к лучшему. В Аксарке откроется спортивная школа. Она разместилась в здании бывшего магазина, который оказался нерентабельным для предпринимателя. Внутри уже есть часть инвентаря. Будущие воспитанники школы пригласили губернатора на ее открытие 6 сентября. В Аксарке и Харпе решено построить спортивно-оздоровительные комплексы. Это задача, которую ставит президент и нацпроект, - появление спортивных объектов во всех населенных пунктах районного значения. В райцентре комплекс начнут возводить в 2021 году, в Харпе - уже в этом. На время строительства в поселке у подножия гор введут в эксплуатацию модульную лыжную базу.

Важно, как оценят люди

Подводя итоги поездки по Приуралью, Дмитрий Артюхов отметил стремительные изменения в районе - от дорог и общественных пространств до социально важных объектов.

- Но главную оценку мы ждем, конечно, от жителей. Когда большинство объектов будет закончено и сдано, люди увидят положительные изменения, которые произошли, - отметил глава Ямала.

Завершил очередную череду поездок по региону, встреч с людьми визит в Лабытнанги. Как отмечают в правительстве региона, следующий этап поездок Дмитрия Артюхова по Ямалу пройдет уже меньше чем через месяц - в августе.

- Очень важно сверять позицию власти, о тех проектах, которые мы реализуем в том или ином районе, с реальными результатами этих действий. И слышать мнение людей, как они оценивают то, что мы делаем, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.