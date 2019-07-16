На сына уральского депутата завели дело после ДТП с двумя погибшими

В Челябинской области возбуждено уголовное дело против кунашакского предпринимателя Руслана Имангулова, который на Toyota Mark II насмерть сбил на улице двух пешеходов. Водителю грозит до семи лет лишения свободы, сообщил "РГ" прокурор Кунашакского района Павел Киртянов.

- Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, предусматривающей наказание на срок до семи лет лишения свободы, - сообщил Павел Киртянов. - Есть данные, что водитель с начала года несколько раз привлекался к ответственности за превышение скорости и тонировку. Последний штраф был назначен 10 июля. В момент ДТП водитель был трезв. С какой скоростью двигался автомобиль, установит автотехническая экспертиза.

Инцидент произошел вчера вечером. На улице Шарифы Тимергалиной в райцентре Кунашак молодой водитель выехал на встречную полосу, а затем на обочину и сбил двух пешеходов - гражданских супругов (известно, что погибший - бывший водитель главы Кунашакского района). После чего его машину закрутило на дороге и ударило о забор.

Сам виновник аварии не пострадал. Сообщил, что потерял управление из-за выбежавшей на дорогу собаки, с которой он пытался избежать столкновения.

21-летний Руслан Имангулов является сыном депутата Кунашакского райсовета Ильфата Имангулова и двоюродным внуком экс-главы муниципалитета Фарита Имангулова. Руководит строительной фирмой. В райцентре говорят о его страсти к машинам, которые он последние годы "менял, как перчатки".