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16.07.2019 10:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменские ученые определили возраст древнего кедрового бора

Текст: Мария Гафурова

Тюменские ученые по древесным кольцам раскрыли историю уникального кедровника. Исследователи предполагают, что из-за его хорошего состояния он достоин официального статуса памятника природы.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, с помощью дендрохронологического метода удалось реконструировать историю Тундринского кедровника - бора, расположенного в Югре на острове между рекой Обью и ее протоком Юганской Обью. От Сургута это урочище отделяют порядка девяноста километров. Общая площадь бора составляет 5 891 гектар - на данный момент это один из самых чистых по своему качественному составу кедровников.

Фото: iStock
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Ученые провели исследование кернов (образцов, полученных посредством специального вида бурения. - Прим. ред) из 33 деревьев кедра с толщиной ствола от 13,3 до 43,7 сантиметров. В результате подсчета годичных колец, удалось определить, что возраст бора составляет приблизительно 155-160 лет. Как рассказал профессор кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Станислав Арефьев, кедровник начал расти после известных по историческим источникам пожаров 1860 годов.

В первые десять лет на удобренной и прогреваемой почве деревья давали хороший прирост - в среднем до 1,7 миллиметров в год. Однако вскоре серьезную конкуренцию им составили лиственные породы, затенявшие местность. В результате, прирост кедра снижался вплоть до 1886-1890 годов. После этого ему помогло местное население, которое, как предполагается, вырубило лиственные породы - по словам Станислава Арефьева, это обычная практика для формирования кедровых боров в Западной Сибири. В дальнейшем кедровник развивался самостоятельно, главным образом под влиянием естественных факторов и природных циклов. Максимума прироста он достиг к 1910-1920 годам, после чего, вступив в фазу активного семеношения, стал постепенно замедлять его.

На данный момент, по словам исследователей, Тундринский кедровник достиг минимума прироста - 0,5 миллиметра в год. Предполагается, что особенно неблагоприятным для него стал засушливый и жаркий 2012 год. В свою очередь, наибольшие перестройки в структуре древостоя происходили вследствие вырубки сопутствующих пород в 1886-1890 годах и в засушливо-жаркую первую половину 1950‑х годов, сопровождавшуюся на всей территории Югры распространением пожаров и вредителей леса.

По словам ученых, это один из немногих кедровых боров, которые дошли до наших дней в хорошем состоянии.

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