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16.07.2019 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области произошла утечка химического вещества

Текст: Мария Гафурова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Свердловской области произошла утечка неизвестного химического вещества на территории бывшего лесохимического завода. Местные жители жалуются на едкий, похожий на кислоту, запах.

Утечка произошла в поселке Нейво-Рудянка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Кировградского района Александра Оськина, инцидент случился во время промывки емкостей, после чего жители села почувствовали на неприятный запах разлитого вещества.

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Сейчас на месте работают спасатели, полицейские, специалисты Роспотребнадзора и представители администрации городского округа. Пробы вещества отправят на анализ, чтобы установить, насколько оно опасно.

В МЧС факт происшествия "РГ" подтвердили, подчеркнув, что информация сейчас уточняется.

На данный момент никто из жителей Нейво-Рудянки не обращался в медицинские учреждения.

Справка "РГ"

Поселок Нейво-Рудянка находится примерно в 100 километрах от Екатеринбурга по направлению к Нижнему Тагилу. На данный момент в населенном пункте проживает порядка двух с половиной тысяч человек.

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