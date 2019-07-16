В Свердловской области произошла утечка химического вещества

В Свердловской области произошла утечка неизвестного химического вещества на территории бывшего лесохимического завода. Местные жители жалуются на едкий, похожий на кислоту, запах.

Утечка произошла в поселке Нейво-Рудянка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Кировградского района Александра Оськина, инцидент случился во время промывки емкостей, после чего жители села почувствовали на неприятный запах разлитого вещества.

Сейчас на месте работают спасатели, полицейские, специалисты Роспотребнадзора и представители администрации городского округа. Пробы вещества отправят на анализ, чтобы установить, насколько оно опасно.

В МЧС факт происшествия "РГ" подтвердили, подчеркнув, что информация сейчас уточняется.

На данный момент никто из жителей Нейво-Рудянки не обращался в медицинские учреждения.

Справка "РГ"

Поселок Нейво-Рудянка находится примерно в 100 километрах от Екатеринбурга по направлению к Нижнему Тагилу. На данный момент в населенном пункте проживает порядка двух с половиной тысяч человек.