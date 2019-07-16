РФС: Не желаем видеть такие голы, как в матче "Спартак" - "Сочи"

Руководитель судейского департамента РФС Александр Егоров прокомментировал судейство в матче "Спартак" - "Сочи" (1:0) в первом туре российской Премьер-лиги. По ходу игры главный арбитр встречи Владимир Москалев принял несколько спорных решений, в том числе засчитал гол хозяев.

"Я понимаю, что матч получился резонансным. Общая оценка - это конечно очень неудачная игра для Москалева. У нас к нему даже больше вопросов по карточкам. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Я понимаю, что можно говорить, что была борьба. Но мнение департамента - такие голы не должны засчитываться. Что касается момента на 21-й минуте - это 11-метровый удар.

Особенно нас напрягла трактовка единоборств, после которых не были показаны желтые карточки. Но, пожалуйста, не танцуйте на костях. Всякое бывает. Мы с Володей разговаривали после игры. Дадим ему время. Он выглядел хорошо на сборах, рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон. Пока не разобрались, почему так вышло. Дадим Москалеву отдохнуть и прийти в себя. Мы будем разговаривать, общаться. По нашему кодексу, мы отстраним его на определенное время. Но есть еще психологический аспект. Не хочу говорить о сроках. Кому-то хватит и недели, чтобы прийти в себя, а кому-то и месяца мало", - рассказал Егоров на пресс-конференции российской Премьер-лиги.