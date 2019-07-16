Россельхознадзор выявил оформление документов на просроченные проценты

В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях ветврачи субъектовых служб систематически оформляют ветеринарные сопроводительные документы с нарушениями, заявили в Россельхознадзоре. Причем, в последнее время резко увеличилось число случаев оформления документов на просроченную продукцию, уточнили в ведомстве.

Как пояснила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, ключевыми причинами являются формальный подход к оформлению документов и невнимательность. "Не исключена и коррупционная составляющая, то есть работа в интересах конкретных компаний", - отметила она.

Контроль за порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронной форме во ФГИС "ВетИС" ведет мониторинговая группа с начала июня 2019 года. Проведенный анализ показал, что в Санкт-Петербурге в ходе мониторинга внесенных данных в информационную систему "Меркурий" выявлено несоблюдение оформления ВСД в электронной форме уже у 32 ветеринарных врачей, тогда как в апреле таких было 11 сотрудников. В том числе у 29 ветеринарных врачей ВСД были оформлены более чем на 79 тонн продукции с истекшим сроком годности.

Также часто фиксируется оформление ВСД без указания номера автотранспортного средства, в котором перемещается подконтрольная продукция. сертификата в течение 45 минут.

Еще одним примером грубого нарушения является оформление ВСД на охлажденную продукцию. В "Меркурии" дата убоя и дата выработки продукции должна совпадать. Несмотря на это, ветеринарные врачи заносят в систему дату, которая позже дня выработки на 1 сутки. Тем самым искусственно увеличивая срок годности товаров на 24 часа, отметили в Россельхознадзоре.