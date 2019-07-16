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16.07.2019 09:11
Рубрика: Общество

Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора

Текст: Евгений Гайва
Правительство России рассматривает возможность введения нового способа расчета стоимости вывоза мусора - по числу баков, рассказал ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами", - сказал Макрушин.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Информация о том, что правительство обсуждает схему взимания оплаты не за объемы образованного мусора, а за число доступных для наполнения баков на площадке появилась в июле. В марте 2019 года глава правительства России Дмитрий Медведев отметил, что существующая система расчета платы не до конца справедлива и необходимо переходить от норматива к оплате "по факту". Сейчас стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей рассчитывается на основе статистических данных. Тариф регионального оператора за перемещение одной тонны или кубометра отходов умножается на норматив накопления для жителей в конкретном регионе и делится на число дней.

В Минприроды подтвердили, что уже подготовлен проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, отмечается в сообщении. Но конкретный механизм в ведомстве не раскрыли. Также в министерстве отметили, что сейчас редактируют проект постановления о переходе на оплату "по факту", чтобы предусмотреть все слабые места этой системы.

Эксперты пока не могут однозначно определить, какая система расчета оплаты за вывоз ТКО будет более справедливой и реализуемой. Институт регионального оператора был запущен в масштабе всей страны с 1 января 2019 года. Так что, реальный объем образуемых твердых коммунальных отходов станет известен к концу года, и он может оказаться выше нормативного значения, что может привести к росту платежей.

Фото: Istock
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С другой стороны, в мире есть положительные примеры работы системы расчета платы "по факту". Но это долгосрочная перспектива. Переход к системе "по факту" может потребовать установки специальных контейнеров с ограниченным доступом жителей. Это приведет к дополнительным расходам.

Реформа отрасли по сбору и утилизации мусора стартовала в РФ с 1 января 2019 года. Пока в нее не вошли 11 регионов. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Общество Экология Экономика ЖКХ Правительство "Мусорная" реформа
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