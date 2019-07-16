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16.07.2019 07:20
Рубрика: В мире

Российский студент осужден в Корее за подделку банкнот

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: Олег Кирьянов/РГ Фото: Олег Кирьянов/РГ
Фото: Олег Кирьянов/РГ

Студент из России из числа этнических корейцев приговорен в Южной Корее к условному сроку за изготовление и сбыт поддельных денег. На преступление он пошел из-за финансовых проблем.

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Суд Сеула по Центральному округу признал 24-летнего студента из России виновным в изготовлении и сбыте поддельных банкнот, приговорив его к полутора годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Как сообщается в материалах дела, преступник является этническим корейцем, но имеет гражданство России, по информации СМИ, учился "в одном из известных вузов Сеула". На нарушение закона его толкнули финансовые проблемы, которые он стал испытывать, находясь на учебе в Корее.

Студент, используя цветной принтер, сделал копии южнокорейских банкнот достоинством 50 тысяч вон каждая (около 45 долларов). Чтобы придать достоверности банкнотам он раскрасил карандашом места, где находится голограмма, защищающая от подделки. Россиянин пытался изготовить в общей сложности 39 поддельных банкнот, но не у всех на принтере совпали лицевая и оборотная стороны. В итоге было сделано 12 банкнот. За двадцать дней семь банкнот по одной ему удалось использовать при покупке в местных магазинах воды, продуктов, сигарет и прочих товаров, после чего полиция вышла на его след и арестовала.

Фото: iStock
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В решении суда отмечается, что преступник в общей сложности собирался сделать значительное количество поддельных банкнот - 39 штук по 50 тысяч вон (хотя получилось только 12), что является серьезным нарушением, "а потому требует строгого наказания".

С другой стороны, суд в качестве смягчающих обстоятельств учел те факты, то у студента в РФ не было случаев нарушения закона, на преступление его толкнула нужда, он раскаялся в содеянном, уровень преступления не является профессиональным, а из семи пострадавших от его действий шестеро заявили, что прощают студента и не желают наказания. В итоге принято решение ограничиться условным тюремным сроком. Скорее всего студент в ближайшее время просто будет депортирован в Россию с запретом на въезд в Корею в течении нескольких лет.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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