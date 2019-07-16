Росстат отчитался о резком ускорении роста промпроизводства

Промышленное производство в России в июне выросло на 3,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, сообщил Росстат.

При этом в мае рост составил всего 0,9 процента. По отношению к маю 2019 года промпроизводство выросло на 2,3 процента.

Заметнее всего - на 3,4 процента - выросли обрабатывающие производства. К маю 2019 года в этом секторе Росстат зафиксировал рост на 5,5 процента. Хуже всего дела обстоят в сфере водоснабжения, водоотведения, сборе и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Здесь отмечено снижение на 1,8 процента в годовом выражении.

Эксперты отметили несоответствие данных о росте промпроизводства и показателей по отдельным видам экономической деятельности, где рост не превышает 3 процентов, по предыдущим данным ведомства.