Сборная России завоевала четвертое золото ЧМ по водным видам спорта

Сборная России выиграла золотые медали в технической программе групп в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Это четвертая золотая медаль для российской команды.

В корейском Кванджу набирает ход чемпионат мира по водным видам спорта. Российская команда во вторник добавила в копилку еще одну золотую медаль. В технической программе групп в синхронном плавании россиянки уверенно опередили соперниц.

За свое выступление с программой "Кадриль" сборная России получила 96,9426 балла.

В составе российской сборной выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина и Полина Комар.

На втором месте оказались китаянки - 95,1543 балла, бронзовые медали выиграла команда Украины - 93,4514 балла.

В общем зачете соревнований, которые завершатся 28 июля, лидирует сборная Китая, которая завоевала восемь золотых, две серебряные и одну бронзовую награды. Сборная России идет на втором месте - 4 золота и 2 серебра.